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जो डर गया वो मर गया…सलमान खान के नए क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस को किया परेशान यूजर बोले-भाईजान इरिप्लेसेबल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Salman khan: सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट शेयर किया है। एक्टर ने लिखा जो डर गया वो मर गया। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब रिएक्शन दिए हैं। एक्टर का ये क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है।

Salman khan share new post
सलमान खान ने शेयर किया नया पोस्ट जो डर गया वो मर गया

बॉलीवुड दबंग सलमान खान हाल में अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक्टर ने शिक्षा को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर पोस्ट शेयर कर स्टूडेंट के लिए न्याय की बात कही थी। अब एक बार फिर सलमान ने नया पोस्ट शेयर कर सभी की हैरान कर दिया है। इस बार एक्टर ने जिम में पसीना बहाते हुए की एक फोटो शेयर की है और इसके कैप्शन में लिखा है 'सलमान खान डर गया।।।हम्म जो डर गया वो मर गया'। एक्टर के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट की बाढ़ आ गई है।

सलमान खान का पोस्ट

सलमान खान ने देशभर में हो रहे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट का समर्थन करते हुए गुरुवार की रात अपनी एक तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में एक्टर ने लिखा था कि उन्हें स्टूडेंट के लिए बुरा लग रहा है और पेपर लीक जैसा मुद्दा बहुत गंभीर विषय है। इस पोस्ट को देशभर में सराहा गया। रीपोस्ट किया गया, कमेंट और लाइक्स की बाढ़ आ गई। इसके बाद सलमान ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को घर जाने को कहा और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को ये हड़ताल खाना खाने की सलाह दी। अपने दूसरे पोस्ट में सलमान ने पीएम मोदी के उस पोस्ट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी।

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सलमान खान ने लिखा जो डर गया वो मर गया

अब सलमान ने एक तीसरा पोस्ट किया है। एक्टर ने जिम में वर्कआउट की एक तस्वीर शेयर करते हुए अपना लिखते हुए कहा, ‘सलमान खान डर गया, हम्म जो डर गया वो मर गया’। सलमान खान के इस क्रिप्टिक पोस्ट पर यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

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राखी सावंत ने सलमान के पोस्ट पर किया कमेंट

सलमान के इस पोस्ट पर राखी सावंत ने 'भाई' लिखकर कमेंट किया है। एक और यूजर ने लिखा, 'भाई को कम मत समझना', 'भाई का खौफ', 'सलमान खान आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता', आपका ये पोस्ट देखकर बहुत लोग डर गए होंगे'। 'ऐसे ही दुनिया इन्हें भाईजान बोलती है', 'एक सोशल मीडिया पोस्ट और खेल खत्म'।

सलमान खान की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान आने वाले दिनों गलवान वैली पर बनी फिल्म मातृभूमि लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा साउथ फिल्म मेकर्स के साथ फिल्म SVC63 की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में सलमान खान साउथ एक्ट्रेस नयातारा के साथ नजर आएंगे। फिल्म अगले साल ईद के मौके पर दस्तक दे सकती है।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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