जानिए कब और कहां एक साथ दिखने वाले हैं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान

सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक बार एक साथ मंच शेयर करते दिखेंगे। तीनों एक्टर को एक साथ एक मंच पर देखना इनके फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है।  

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 05:25 PM
बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पिछले तीन दशकों से हिंदी सिनेमा पर अपना दबदबा बनाए रखा है। तीनों ने अपने-अपने अंदाज़ में इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और दर्शकों के दिलों पर राज किया है। यही वजह है कि फैंस की बरसों से ये ख्वाहिश रही है कि तीनों सुपरस्टार्स किसी फिल्म में साथ नजर आएं। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही तीनों दिग्गज एक ही मंच पर नज़र आने वाले हैं। ये खास पल सऊदी अरब के एक इवेंट में देखा जाएगा।

तीनों खान दिखेंगे साथ

दरअसल, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान सऊदी अरब के रियाद में होने जा रहे ‘जॉय फोरम 2025’ में एक साथ शामिल होंगे। ये दो दिन के ग्लोबल इवेंट 16 और 17 अक्टूबर को SEF एरीना, बुलेवार्ड सिटी में आयोजित होगा। तीनों सुपरस्टार्स 17 अक्टूबर को होने वाले स्पेशल सेशन में एक साथ स्टेज शेयर करेंगे। इस जानकारी की पुष्टि खुद सऊदी अरब के सरकारी अधिकारी और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी (GEA) के चेयरमैन तुर्की अलालशेख ने की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “सिनेमा के सितारे एक जगह, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान 17 अक्टूबर को जॉय फोरम 2025 में एक डायलॉग सेशन में स्पीकर के रूप में एक साथ आएंगे।”

जॉय फोरम का हिस्सा

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान जॉय फोरम का हिस्सा बनेंगे। साल 2019 में भी किंग खान ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था, जहां उनकी जैकी चैन और जीन-क्लॉड वैन डैम के साथ ली गई सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस बार जॉय फोरम 2025 में यूट्यूब स्टार मिस्टर बीस्ट, UFC प्रेसिडेंट डाना व्हाइट, ब्रिटिश जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन और फाइटर जॉन जोन्स जैसे नामी चेहरे भी शामिल होंगे।

तीनों खानों को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। इससे पहले शाहरुख, सलमान और आमिर खान को कुछ साल पहले पत्रकार रजत शर्मा के एक खास इवेंट में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा हाल ही में तीनों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के जश्न में भी एक ही मंच पर नजर आए थे।

