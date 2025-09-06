सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने साथ में की प्रोजेक्ट की शूटिंग, यूजर्स बोले-आर्यन की सीरीज में दिखेगी तिकड़ी

सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने साथ में की प्रोजेक्ट की शूटिंग, यूजर्स बोले-आर्यन की सीरीज में दिखेगी तिकड़ी
सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के एक साथ स्क्रीन शेयर करने की खबर सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी वैनिटी वैन के बाहर तीनों खान के नाम लिखे हुए हैं।
सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ स्क्रीन पर देखने का सपना फैंस सालों से देख रहे हैं। इंडस्ट्री के सबसे बड़े खान को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट जैसा होगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वैनिटी वैन दिखाई गई है जिसमें सलमान, शाहरुख और आमिर खान का नाम लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों आर्यन खान की सीरीज के लिए साथ आ रहे हैं। वहीं कुछ के मुताबिक ये एक विज्ञापन है।
वायरल हो रहा है वीडियो
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप में किसी सेट के बाहर का नजारा दिखाया गया है। इस क्लिप में तीन अलग वैनिटी वैन दिखाई गई है जिसके गेट पर सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान नाम लिखा हुआ है। वीडियो में एक शख्स कहता है, 'तीनो साथ में। कौनसा मूवी है भाई?' हालांकि, ये वीडियो अब डिलीट किया जा चुका है।
आर्यन खान की सीरीज का हिस्सा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज 'द Bad***s ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर इस सीरीज में तीनों खान नजर आते हैं तो ये फैंस के लिए जबरदस्त ट्रीट होगी।
काम पर फोकस
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा उनके पास फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ है। इस फिल्म की शूटिंग लद्दाक में की जाएगी। शाहरुख खान के पास उनकी फिल्म किंग है जिसकी शूटिंग हाल में फिर से शुरू की गई है। वहीं आमिर खान फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ के बाद अब अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं।
