मातृभूमि की ईठा से टक्कर होने से पहले सलमान खान ने श्रद्धा कपूर को दिया खास मैसेज
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से बॉक्स ऑफिस टक्कर होने वाली है। अब क्लैश से पहले सलमान ने श्रद्धा को एक खास मैसेज दिया है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे और कुछ दिनों पहले मूवी की रिलीज डेट अनाउंस करके बताया गया मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा को लेकर भी कुछ दिनों पहले अपडेट आया कि मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होगी। बस फिर क्या था फैंस अब इस बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश के लिए तैयार हो गए हैं।
हालांकि सलमान लगता है इस कॉम्पटीशन को लेकर परेशान नहीं हैं। उन्होंने श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा के लिए स्पेशल पोस्ट किया है और श्रद्धा को ऑल द बेस्ट भी कहा है।
क्या है सलमान खान का श्रद्धा को मैसेज
दरअसल, सलमान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ईठा का पोस्टर शेयर किया है जिसमें श्रद्धा कपूर नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके साथ ट्रेलर भी लिंक किया है और लिखा, ऑल द बेस्ट फॉर ईठा। सलमान ने इस पोस्ट में श्रद्धा कपूर को भी टैग किया है।
ईठा के बारे में जानें
ईठा के बारे में बता दें कि इसकी कहानी महाराष्ट्र की महान लावणी और तमाशा लोक कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन और उनके कड़े संघर्ष पर आधारित है। फिल्म को लक्ष्मण उत्तेकर ने डायरेक्ट किया है। इसमें लावणी डांस के बारे में भी बताया गया है। फइल्म को दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया है जिसमें म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है। फिल्म में श्रद्धा के साथ जीशान अय्यूब और सिद्धार्थ जाधव भी हैं।
सलमान की फिल्म मातृभूमि
वहीं सलमान की फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट in पीस की बात करें तो यह एक वॉर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को अपूर्वा लखिया ने डायरेक्ट किया है और यह सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं।
बता दें कि मातृभूमि का पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था। लेकिन फिर फिल्म का नाम बदल दिया गया। इस फिल्म में म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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