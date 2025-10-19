Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan security on sets of his upcoming movie Battle of Galwan is higher than VVIPs
VVIPs से भी ज्यादा टाइट थी सलमान खान की सिक्योरिटी, सेट पर जमा कराने पड़ते थे फोन्स

VVIPs से भी ज्यादा टाइट थी सलमान खान की सिक्योरिटी, सेट पर जमा कराने पड़ते थे फोन्स

संक्षेप: Battle of Galwan: सूत्र ने बताया कि ‘बैटल ऑफ गलवान’ के सेट पर सलमान खान की सिक्योरिटी VVIPs से भी ज्यादा टाइट रहती थी। उनसे मिलने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी।

Sun, 19 Oct 2025 07:31 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शूटिंग के दौरान सेट पर VVIPs की सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में हुई थी और ये फिल्म अगले साल अगस्त में रिलीज होने वाली है।

तीन राउंड्स की सिक्योरिटी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान की पर्सनल सिक्योरिटी और 15 ट्रेंड कमांडो शूटिंग के दौरान उनके साथ मौजूद रहते थे। वे इतने ट्रेंड थे कि सीन के दौरान कैमरे के आगे भी नहीं आते थे और हर समय सलमान के आस पास भी रहते थे। इनके अलावा, सरकार की ओर से दी गई सिक्योरिटी, जो अक्सर VVIP राजनेताओं को मिलती है, वो भी सेट पर तैनात रहते थी और चारों तरफ नजरें रखती थी।

फोन जमा करवा लिए जाते थे- सूत्र

इतना ही नहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि जहां फिल्म का सेट लगाया गया था वहां पहुंचने से पहले ही फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर्स का फोन ले लिया जाता था ताकि किसी को भी सेट की लोकेशन का पता न चल सके। कहा ये भी जा रहा है कि अगर सेट पर सलमान खान से मिलने कोई मेहमान आना चाहत था तो उसे एडवांस में परमिशन लेनी होती थी। परमिशन के बाद जब वह सेट पर आता था तो उसका आधार कार्ड स्कैन किया जाता था और फिर उसे सलमान से मिलने दिया जाता था।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।