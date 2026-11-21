'पूरी सिक्योरिटी में रहने के बाद भी डर रहता है कि...', ‘मातृभूमि’ इवेंट पर बोले सलमान खान
सलमान खान ने हैदराबाद में हुए ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ इवेंट में कहा कि लगातार सिक्योरिटी में रहने के बावजूद भी वो लोग डरे रहते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उन्होंने अपनों की सुरक्षा और उससे जुड़ी चिंता को लेकर बात की।
सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म भारतीय जवानों के जीवन पर आधारित फिल्म होगी। हैदराबाद में आयोजित एक इवेंट में सलमान खान ने अपनों की सुरक्षा की चिंता को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पूरी सिक्योरिटी में होने के बावजूद भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए।
अपनों की सुरक्षा को लेकर सलमान खान ने की बात
सलमान खान ने कहा, "जो घर से बाहर निकलता है या निकलती है, तो मां-बाप को ये परेशानी होती है, तकलीफ होती है। सोचते हैं कि यार, ये सही सलामत रहे, ये घर वापस आ जाए।" उन्होंने कहा कि ऐसी चिंता लोगों के जीवन के हर रोज का हिस्सा है।
सलमान बोले- सिक्योरिटी में रहने के बाद भी लगता है डर
अपने जीवन का उदाहरण देते हुए सलमान खान ने कहा कि कड़ी सुरक्षा में रहने के बाद भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उन्होंने कहा, "हमारी असली लाइफ में, पूरी सुरक्षा रहने के बाद, हमें फिर भी डर रहता है कि कुछ गलत न हो जाए। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज में लड़ाई न हो जाए...हम हर वक्त डरे होते हैं।"
सलमान ने भारतीय सैनिकों के बारे में की बात
इसके बाद सलमान खान ने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और उनके परिवार को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सोचिए इनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। उन्होंने कहा, "वो लोग, जरा सोचिए, जब उन्हें पता है कि उनके पति, भाई या बेटी बॉर्डर पर हैं, वो हर रोज किस चीज से गुजरते होंगे।"
किस बारे में होगी सलमान खान की फिल्म?
सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ की बात करें तो उनकी ये फिल्म सैनिकों के साहस और बलिदान के साथ-साथ उनके परिवारों के इमोशनल संघर्ष की कहानी को दिखाएगी। फिल्म कर्नल संदीप की कहानी है, जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जबकि उनकी पत्नी उनकी गैर-मौजूदगी में परिवार को संभाल कर रखती हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी।
4 दिसंबर को रिलीज होगी सलमान खान की ‘मातृभूमि’
‘मातृभूमि’ को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के कई गाने रिलीज किए जा चुके हैं। सलमान खान और चित्रांगदा के अलावा फिल्म में मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, जेन शॉ और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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