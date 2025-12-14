Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Says Acting Woh Hoti Nahi Mujhse Jab Rota Hu Aap Log Haste Ho
सलमान खान ने बनाया अपनी एक्टिंग का मजाक, बोले- जब रोता हूं, आप लोग हंसते हो

सलमान खान हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गए और इस दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग का सबके सामने मजाक किया। इस पर फैंस ने क्या रिएक्शन दिया ये आगे जरूर पढ़ें।

Dec 14, 2025 08:39 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

सलमान खान रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करते नजर आए। इस दौरान सलमान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सलमान अपनी एक्टिंग स्किल्स पर हंसते हैं जो पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा हाइलाइट हुआ और सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

क्या बोले सलमान

सलमान दरअसल, अपने फेम, लीगेसी और हिट्स के बारे में बात करते हुए अपना मजाक बनाते हैं। सलमान बोलते हैं कि वह खुद को एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर नहीं देखते हैं। इतना ही नहीं वह बोलते हैं कि उन्हें पता है कि जब वह स्क्रीन पर रोते हैं तो लोग हंसते हैं।

नहीं लगता मैं कमाल का एक्टर हूं

सलमान बोले, ‘एक्टिंग ने इस जनरेशन को छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ही कमाल का एक्टर हूं। आप मुझे कुछ भी करते हुए देख सकते हो, लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं। वो होती ही नहीं मुझसे, जैसा फील होता है, वैसा करता हूं, बस यही नहीं।’

होस्ट ने जब ऑडियंस से पूछा कि क्या वे सलमान की इस बात को सही मानते हैं तो सभी नां बोलते हैं।

रोता हूं तो सब हंसते हैं

सलमान फिर बोलते हैं कि कभी-कभी जब मैं रोता हूं, मुझे लगता है आप लोग मुझपर हंस देते हो।

सलमान खान ने बताया 25 साल से बाहर क्यों नहीं कर पाए डिनर, खोले पर्सनल सीक्रेट्स

सलमान इस दौरान आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवॉर्ड मिलने पर बोलते हैं, आलिया भट्ट शानदार हैं। मुझे लगता है कि साउदी ही ऐसा कर सकता है। अच्छा लग रहा है कि ये अपना और हमारा कल्चर साथ लेकर आ रहे हैं।

