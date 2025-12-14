सलमान खान ने बनाया अपनी एक्टिंग का मजाक, बोले- जब रोता हूं, आप लोग हंसते हो
सलमान खान हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गए और इस दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग का सबके सामने मजाक किया। इस पर फैंस ने क्या रिएक्शन दिया ये आगे जरूर पढ़ें।
सलमान खान रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करते नजर आए। इस दौरान सलमान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सलमान अपनी एक्टिंग स्किल्स पर हंसते हैं जो पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा हाइलाइट हुआ और सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
क्या बोले सलमान
सलमान दरअसल, अपने फेम, लीगेसी और हिट्स के बारे में बात करते हुए अपना मजाक बनाते हैं। सलमान बोलते हैं कि वह खुद को एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर नहीं देखते हैं। इतना ही नहीं वह बोलते हैं कि उन्हें पता है कि जब वह स्क्रीन पर रोते हैं तो लोग हंसते हैं।
नहीं लगता मैं कमाल का एक्टर हूं
सलमान बोले, ‘एक्टिंग ने इस जनरेशन को छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ही कमाल का एक्टर हूं। आप मुझे कुछ भी करते हुए देख सकते हो, लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं। वो होती ही नहीं मुझसे, जैसा फील होता है, वैसा करता हूं, बस यही नहीं।’
होस्ट ने जब ऑडियंस से पूछा कि क्या वे सलमान की इस बात को सही मानते हैं तो सभी नां बोलते हैं।
रोता हूं तो सब हंसते हैं
सलमान फिर बोलते हैं कि कभी-कभी जब मैं रोता हूं, मुझे लगता है आप लोग मुझपर हंस देते हो।
सलमान इस दौरान आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवॉर्ड मिलने पर बोलते हैं, आलिया भट्ट शानदार हैं। मुझे लगता है कि साउदी ही ऐसा कर सकता है। अच्छा लग रहा है कि ये अपना और हमारा कल्चर साथ लेकर आ रहे हैं।
