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सलमान खान ने देखे सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह के इंटरव्यू, बोले-उसने रिश्ते को टॉक्सिक बताया

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान ने सोहेल को बताया कि उन्होंने उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो शादी को टॉक्सिक बता रही है। एक्टर ने बताया कि उनके भाई ने इस शादी को बचाने की बहुत कोशिश की थी।

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सलमान खान ने देखे सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह के इंटरव्यू

सलमान खान को हाल में प्राइम वीडियो के शो अलायंस में देखा गया था। दबंग खान अपने छोटे भाई सोहेल को सपोर्ट करने शो में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान ने पहली बार अपने भाई सोहेल और सीमा सजदेह के तलाक के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उन्होंने सीमा के कुछ इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो रिश्ते को टॉक्सिक बता रही थीं। सलमान ने आगे ये भी कहा कि दोनों के बीच ये विवाद एक तस्वीर को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में इतना बढ़ गया।

सलमान खान ने देखे सीमा सजदेह के इंटरव्यू

सलमान ने सोहेल के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'तुम कुछ जिम्मेदारी खुद पर ले रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम ये कभी नहीं कहोगे कि ये फैसला दोनों की तरफ से था। मैंने (सीमा के ) कुछ इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो दोनों के रिश्ते को टॉक्सिक बता रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी लड़ाइयां होती थी। हर कपल के बीच लड़ाइयां होती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो या उससे निकलना चाहते हो।

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सोहेल खान और सीमा सजदेह

सलमान ने कहा उनके भाई सोहेल ने बहुत कोशिश की

एक भाई होने के नाते मैं बस यही कहूंगा कि तुमने बहुत कोशिश की, उसने (सीमा) ने भी की। लेकिन उस समय हालात अपने फेवर में नहीं थे।' सलमान ने आगे कहा, 'जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली है। और तुम्हें पता है कि ये सब एक तस्वीर की वजह से शुरू हुआ था जो बाद में इतना बढ़ता गया कि तुम उसे रोक नहीं पाए। तुमने उसे मनाने और रिश्ते में बने रहने को कितनी ही कोशिशें क्यों न की हो, वो एक दौर था जो बीत गया। मैं खुश हूं कि अब सब नॉर्मल है। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, मैं तुम्हारे, हमारे, सीमा और बच्चों के दर्द को समझता हूं। मतलब तुम्हारे पहले भी ब्रेकअप हुए हैं लेकिन तुम ऐसे कभी नहीं थे।

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सोहेल के लिए मुश्किल था तलाक

सलमान ने आगे कहा कि 2-3 रिलेशनशिप के बाद तुम्हारी जिंदगी में सीमा आई थी। और मुझे याद है तुमने मुझे फोन किया था। उस समय मैं 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग कर रहा था। इसके एक हफ्ते बाद तुमने कहा कि शादी कर रहे हो। उस समय से इस समय तक जब तुम दोनों अलग हुए, ये मुश्किल रहा होगा। उम्मीद है कि तुम अब ठीक हो। अब किसी को डेट करना शुरू करो।

सोहेल और सीमा की शादी और तलाक

बता दें, सोहेल और सीमा ने 1998 में शादी की थी। दोनों के दो बेटे भी हुए लेकिन ये शादी जिंदगी भर तक चल नहीं पाई। साल 2022 में सीमा ने अपने शो के दौरान बताया कि वो और सोहेल अलग रह रहे हैं। दोनों के अलग होने के बाद अब इनके दोनों बच्चे सोहेल के पास रहते हैं।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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