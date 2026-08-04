सलमान खान ने देखे सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह के इंटरव्यू, बोले-उसने रिश्ते को टॉक्सिक बताया
सलमान खान ने सोहेल को बताया कि उन्होंने उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो शादी को टॉक्सिक बता रही है। एक्टर ने बताया कि उनके भाई ने इस शादी को बचाने की बहुत कोशिश की थी।
सलमान खान को हाल में प्राइम वीडियो के शो अलायंस में देखा गया था। दबंग खान अपने छोटे भाई सोहेल को सपोर्ट करने शो में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान ने पहली बार अपने भाई सोहेल और सीमा सजदेह के तलाक के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उन्होंने सीमा के कुछ इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो रिश्ते को टॉक्सिक बता रही थीं। सलमान ने आगे ये भी कहा कि दोनों के बीच ये विवाद एक तस्वीर को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में इतना बढ़ गया।
सलमान खान ने देखे सीमा सजदेह के इंटरव्यू
सलमान ने सोहेल के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'तुम कुछ जिम्मेदारी खुद पर ले रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम ये कभी नहीं कहोगे कि ये फैसला दोनों की तरफ से था। मैंने (सीमा के ) कुछ इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो दोनों के रिश्ते को टॉक्सिक बता रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी लड़ाइयां होती थी। हर कपल के बीच लड़ाइयां होती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो या उससे निकलना चाहते हो।
सलमान ने कहा उनके भाई सोहेल ने बहुत कोशिश की
एक भाई होने के नाते मैं बस यही कहूंगा कि तुमने बहुत कोशिश की, उसने (सीमा) ने भी की। लेकिन उस समय हालात अपने फेवर में नहीं थे।' सलमान ने आगे कहा, 'जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली है। और तुम्हें पता है कि ये सब एक तस्वीर की वजह से शुरू हुआ था जो बाद में इतना बढ़ता गया कि तुम उसे रोक नहीं पाए। तुमने उसे मनाने और रिश्ते में बने रहने को कितनी ही कोशिशें क्यों न की हो, वो एक दौर था जो बीत गया। मैं खुश हूं कि अब सब नॉर्मल है। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, मैं तुम्हारे, हमारे, सीमा और बच्चों के दर्द को समझता हूं। मतलब तुम्हारे पहले भी ब्रेकअप हुए हैं लेकिन तुम ऐसे कभी नहीं थे।
सोहेल के लिए मुश्किल था तलाक
सलमान ने आगे कहा कि 2-3 रिलेशनशिप के बाद तुम्हारी जिंदगी में सीमा आई थी। और मुझे याद है तुमने मुझे फोन किया था। उस समय मैं 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग कर रहा था। इसके एक हफ्ते बाद तुमने कहा कि शादी कर रहे हो। उस समय से इस समय तक जब तुम दोनों अलग हुए, ये मुश्किल रहा होगा। उम्मीद है कि तुम अब ठीक हो। अब किसी को डेट करना शुरू करो।
सोहेल और सीमा की शादी और तलाक
बता दें, सोहेल और सीमा ने 1998 में शादी की थी। दोनों के दो बेटे भी हुए लेकिन ये शादी जिंदगी भर तक चल नहीं पाई। साल 2022 में सीमा ने अपने शो के दौरान बताया कि वो और सोहेल अलग रह रहे हैं। दोनों के अलग होने के बाद अब इनके दोनों बच्चे सोहेल के पास रहते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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