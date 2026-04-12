सलमान खान का ये रोमांटिक गाना 15 मिनट में हुआ था तैयार, SMS पर भेजे गए थे लिरिक्स
बॉलीवुड गाने फिल्मों का अहम हिस्सा होते हैं। किसी भी गाने को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। हालांकि, कभी-कभी कोई गाने कम टाइम में ही तैयार किेए जाते हैं। आज हम आपको सलमान खान के एक रोमांटिक गाने के बारे में बता रहे हैं जो केवल 15 मिनट में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था।
बॉलीवुड गानों को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। कई बार गानों को लिखने और फिर रिकॉर्ड करने में कई दिन लग जाते हैं। वहीं, कुछ गाने बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको सलमान खान के एक ऐसे ही गाने के बारे में बता रहे हैं जिसे सिंगर ने 15 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया था और गाने के लिरिक्स उन्हें एसएमएस पर मिले थे। ये गाना साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'क्यों की...' का है।
‘दिल कह रहा है’ गाने का दिलचस्प किस्सा
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसका टाइटल है- 'दिल कह रहा है'। इस गाने को कुणाल गांजावाला ने गाया है। गाने में संगीत हिमेश रेशमिया है और गाने के लिरिक्स लिखे हैं समीर ने। अब इस गाने को लेकर कुणाल गांजावाला ने दिलचस्प किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे इस गाने को 15 से 20 मिनट में तैयार किया गया।
हिमेश के पिता सुपरवाइज कर रहे थे पूरा गाना
कुणाल गांजावाला ने एक इंटरव्यू में बताया, "इसके पीछे की कहानी कीफी मजेदार है। तो जब मैंने ये गाना गया, मुझे एसएमएस में गाने के लिरिक्स मिले, हम स्टूडियो में थे, और मुझे हिमेश भाई से कॉल आया। उस वक्त उनके पिता हर चीज सुपरवाइज कर रहे थे, क्योंकि हमेशा खुद किसी दूसरी सिटिंग में व्यस्त थे।
15-20 मिनट में तैयार हुआ गाना
कुणाल ने बताया कि हिमेश ने उन्हें कॉल पर बताया, "हमें हमदम सुनियो रे जैसा ही रोमांटिक और युवा जोश से भरा गाना चाहिए क्योंकि यह गाना सलमान भाई के लिए है।" कुणाल बताते हैं कि जब गाना रिकॉर्ड हो गया, हिमेश स्टूडियो में आए और अपने पिता से कहा- डैड, हमें ये नहीं चाहिए। शायद आप गलत समझे कि मुझे क्या चाहिए। सिंगर ने बताया कि फिर उन लोगों ने ये गाना 15 से 20 मिनट में तैयार किया। हिमेश को पता था कि उन्हें क्या चाहिए।
साल 2005 में रिलीज हुई थी सलमान की ये फिल्म
क्यों की… की बात करें तो ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 3 नवंबर को भारत में रिलीज की गई थी। फिल्म में सलमान खान के रोल को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, रिमी सेन, सुनील शेट्टी, ओम पुरी और मनोज जोशी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। इस फिल्म को आप प्राइण वीडियो पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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