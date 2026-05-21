सलमान खान को पपराजी ने घेरा और फिर मांगी माफी, वीडियो में देखिए एक्टर का रिएक्शन
Salman Khan vs Paps: पपराजी ने सलमान खान से माफी मांगी और कहा कि वे भूल गए थे कि वे हॉस्पिटल के बाहर हैं। इसके बाद सलमान ने उन्हें बताया कि वे हॉस्पिटल क्यों गए थे।
सलमान खान ने बुधवार रात पपराजी से बात की। दरअसल, 20 मई के दिन रितेश देशमुख ने अपनी फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी रखी थी। उन्होंने सलमान को भी इस पार्टी में बुलाया। जैसे ही सलमान वेन्यू पर पहुंचे, रितेश उन्हें रिसीव करने गए और उनके साथ पपराजी के सामने पोज देने लगे। जब पपराजी सलमान से माफी मांगने लगे तो सलमान ने कहा, ‘जोर से बोलो।’ इसके बाद पपराजी ने सलमान को घेर लिया और उनसे माफी मांगने लगे।
सलमान और पपराजी के बीच क्या बातचीत हुई?
सलमान ने पपराजी की माफी एक्सेप्ट कर ली और उन्हें बताया कि वह मंगलवार के दिन हिंदूजा हॉस्पिटल क्यों गए थे। एक्टर ने अपने करीबी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ‘इनकी पत्नी बहुत बीमार थीं…।’ सलमान ने बताया कि हॉस्पिटल जाते वक्त उनके करीबी की पत्नी हालत बहुत नाज़ुक थी और इस बीच वे हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर हल्ला मचा रहे थे और पोज देने के लिए कह रहे थे इसलिए वे भड़क गए।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, मंगलवार रात जब सलमान हिंदूजा हॉस्पिटल पहुंचे तब पपराजी भी उनका पीछा करते-करते वहां पहुंच गए और उनकी तस्वीरें लेने लगे। जब सलमान अपने करीबी से मिलकर हॉस्पिटल के बाहर आए तब पपराजी जोर-जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे। ऐसे में सलमान उनपर भड़क गए। सलमान ने वहीं पपराजी पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
सलमान के सोशल मीडिया पोज
इसके बाद सलमान ने सोशल मीडिया पर 4 पोस्ट शेयर कर पपराजी को चेतावनी दी। एक पोस्ट में सलमान ने लिखा, 'अगर मैं किसी प्रेस वाले को अस्पताल के बाहर खड़े होकर मेरे दर्द का आनंद लेते हुए देखा... प्रेस जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, बातचीत की, ध्यान रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें…लेकिन अगर वे मेरे दुख से पैसा कमाना चाहते हैं.... तो शांत रहें, आनंद न लें। भाई भाई भाई मातृभूमि... पिक्चर की मां की आंख, तस्वीर जरूरी है या जिंदगी?'
उन्होंने आगे लिखा, ‘ऐसे में मैं सौ जला दूंगा। भाई के एक, भाई के दुख पर, अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ। बस ट्राई कर लेना... जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? साठ साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये याद रख लेना, जेल में डालो गे, हा हा।’
सलमान खान की अपकमिंग फिल्में
सलमान की आने वाली फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है।
1. वामशी पैदीपल्ली की अपकमिंग फिल्म (ईद 2027): सलमान खान इस समय नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर वामशी पैदीपल्ली और मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ एक बड़े बजट की एक्शन-ड्रामा फिल्म पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा और राजपाल यादव भी दिखाई देंगे। यह मेगा-बजट फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
2. टाइगर वर्सेज पठान (2027): साल 2027 में दर्शकों को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 'टाइगर वर्सेज पठान' में सलमान खान और शाहरुख खान एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते हुए एक-दूसरे के आमने-सामने ब्लॉकबस्टर टक्कर लेते नजर आएंगे।
3. मातृभूमि: ये फिल्म गलवान घाटी में हुई घटना पर आधारित है, जिसमें सलमान एक जांबाज सैनिक का किरदार निभा रहे हैं। इस रोल में जान फूंकने के लिए उन्होंने लद्दाख की कठिन वादियों में स्पेशल और कड़ी ट्रेनिंग भी ली है।
4. गबरू (एक्सटेंडेड कैमियो): सनी देओल की इमोशनल-ड्रामा फिल्म 'गबरू' में भी सलमान खान का जलवा देखने को मिलेगा। इस फिल्म में वे एक बेहद खास, दमदार और बड़े कैमियो रोल में नजर आएंगे।
‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘राजा शिवाजी’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 88.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 108.34 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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