ना मां-बाप और ना भगवान…, सलमान खान ने बताया किससे डरते हैं?

संक्षेप:

सलमान खान की इमेज इंडस्ट्री में एक हैंडसम हंक वाली है। उनका रौबदार अंदाज और शेर जैसी चाल हमेशा ही लोगों को इंप्रेस करती रही है, लेकिन सब पर डॉमिनेट करने वाले सलमान खान को क्या किसी से डर लगता है?

Dec 28, 2025 10:37 am ISTPuneet Parashar
क्या सुपरस्टार सलमान खान को भी किसी चीज से डर लगता है? हां, बिलकुल। जब सलमान खान से पूछा गया कि वो किस चीज से डरते हैं तो उन्होंने किसी शख्स का, अपने माता-पिता या फिर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि कुछ और ही बताया। सलमान खान बॉलीवुड के वो सुपरस्टार हैं, जिनकी थोड़ी बैड बॉय इमेज रही है और वह अपनी जिंदगी में ज्यादातर वक्त किसी ना किसी विवाद में बने रहे हैं। सलमान खान से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि यह जोक चलता है कि विलेन्स साल भर बॉडी बनाते हैं कि सलमान खान से पिट सकें। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिससे सलमान खान को डर लगता है? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

आखिर किससे डरते हैं सलमान खान?

सलमान खान ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, "इज्जत से डरता हूं मैं। कि अगर किसी को निराश किया है तो उससे डरता हूं। वो लोग जिन्हें आप प्यार करते है, वो लोग जिन्होंने आपको प्यार किया है, वो लोग जो आपके परिवार और फैंस को प्यार करते हैं, मैं उन लोगों की आंखों में अपनी इज्जत कम होते नहीं देखना चाहता हूं। बस उसी से डरता हूं। बाकी... किसी चीज से नहीं।" सलमान खान का यह जवाब उनके फैंस का दिल जीत गया और कमेंट सेक्शन में लोग तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं।

कमेंट्स में क्या बोले भाईजान के फैंस

एक फॉलोअर ने लिखा- सलमान जैसा होना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरे ने लिखा- सलमान खान यारों के यार हैं। किसी ने लिखा- सलमान खान वो शेर हैं, जो दोस्ती भी अच्छे से निभाते हैं और दुश्मनी भी। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान अभी अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का टीजर शनिवार को रिलीज कर दिया गया है जिसमें बॉलीवुड के भाइजान सेना के जवान वाले लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी।

