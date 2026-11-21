सलमान खान खाते हैं दिन में बस एक चम्मच चावल, पैसों को लेकर आज भी है वही पुरानी सोच
सलमान खान ने बताया कि जितना खाना बिग बॉस के कंटेस्टेंट एक दिन में खाते हैं, उतना वह एक हफ्ते में खाते हैं। उन्होंने पैसों को लेकर अपनी सोच भी बताई।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर दमदार अंदाज में बडे़ पर्दे पर कमबैक करने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म 'मातृभूमि' बॉक्स ऑफिस पर 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। इस बीच सलमान खान रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फिल्म के प्रमोशन पर भी काम कर रहे हैं। सलमान खान ने पिछले दिनों ही अपने शो पर ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की थी, अब एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ट्रोलिंग और ट्रेंड्स से वह वाकिफ हैं और जानते हैं कि फैंस को लग रहा था उनकी एनर्जी कम हो गई है।
लोग बोलते हैं कम हो गई है सलमान की एनर्जी
सलमान खान ने एबीपी न्यूज के साथ एक बातचीत में बताया कि उन्हें उन कमेंट के बारे में पता है जिनमें कहा जाता है कि पिछली कुछ फिल्मों में भाईजान की एनर्जी कम हो गई है। हमें अपने वही भाईजान वापस चाहिए। सलमान खान ने कहा, “इन दिनों एक प्यारा सा नरेटिव मैं यह देख रहा हूं, जिसे मेरी टीम ने भी शेयर किया था, जिसमें मेरे फैंस कह रहे हैं कि हमें भाई वापस चाहिए। उन्होंने कमाल की फिल्में की हैं, लेकिन पिछली 5-6 फिल्मों में उनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। भाई को क्या हो गया है? ऐसा लगता है कि भाई का काम करने का मन ही नहीं है। भाई को अपने दोस्तों की राय नहीं सुननी चाहिए। भाई ये। भाई वो। मातृभूमि का ट्रेलर देखने के बाद हमें लगा कि भाई वापस आ गया है।”
दिन में सिर्फ इतना खाना खाते हैं सलमान
सलमान खान ने इसी इंटरव्यू में पैसों को लेकर उनके नजरिए और अपनी डाइट के बारे में भी बात की। सलमान खान ने बिग बॉस में आए दिन खाने को लेकर होने वाले झगड़े का जिक्र किया और बताया, "बिग बॉस में ये लोग खाने को लेकर लड़ रहे हैं। ये लोग एक दिन में जितना खाते हैं, उतना मैं एक हफ्ते में खाता हूं।" सलमान खान ने कहा, "मैं दिन में सिर्फ एक चम्मच चावल और जो भी चिकन-मटन या सब्जी बनी होती है, वो खाता हूं। और बस, इतना ही।" सलमान खान ने बताया कि कैसे उनकी जरूरतें आज भी बहुत कम हैं, वह आज भी उसी पुराने ढर्रे पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं।
पैसों को लेकर आज भी है वही पुरानी सोच
सलमान खान ने पैसों को लेकर भी उनका नजरिया बताया। भाईजान ने कहा कि आज भी पैसों को लेकर उनकी अप्रोच वही है, जो बचपन में उनकी छोटी-मोटी जरूरतों पर आधारित हुआ करती थी। सलमान खान ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि कैसे उन्हें किसी ने एक बार सलाह दी थी कि 10 लाख रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दें और फिर 2 हजार रुपये का ब्याज लेते रहें। सलमान खान ने कहा कि वह आज भी इसी फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से लबरेज रहने वाली है।
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