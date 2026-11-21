सलमान खान बोले- मैंने श्रद्धा को फोन कर मांगी माफी, जवाब सुन खुश हुए एक्टर
सलमान खान ने हाल में बताया कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को फोन कर उनसे माफी मांगी है। उनके कॉल पर श्रद्धा ने जो जवाब दिया उससे वो खुश हो गए। एक्टर ने कहा कि उन्होंने श्रद्धा को सामने बड़े होते हुए देखा है।
सलमान खान अपनी फिल्म मातृभूमि की वजह से खबरों में बने हुए हैं। फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। इसी दिन श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा भी आ रही है। दोनों फिल्लों के क्लैश पर दबंग एक्टर ने अपनी बात रखी है। सलमान ने बताया कि वो इस बारे में नहीं जानते थे कि श्रद्धा कपूर की फिल्म उसी दिन रिलीज हो रही है, नहीं तो वो कोई दूसरी डेट चुन लेते। क्लैश की वजह से सलमान ने खुद श्रद्धा को फोन किया और माफी मांगी।
सलमान खान ने मांगी श्रद्धा कपूर से माफी
ABP के हैदराबाद इवेंट पर सलमान ने उनकी फिल्म मातृभूमि और ईठा के क्लैश पर बात की। उन्होंने कहा, 'जब हमने 4 दिसंबर को अपनी फिल्म की रिलीज का ऐलान किया, मुझे नहीं पता था कि श्रद्धा की फिल्म भी 4 दिसंबर को आ रही है। ये जानकर मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी दिन अपनी फिल्म की रिलीज नहीं अनाउंस करता। मैंने उन्हें फोन कर उनसे बात की। मेरा मतलब है मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है। मैंने उनसे बात की और कहा, 'मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी फिल्म के बारे में नहीं पता था।’
सलमान के कॉल पर ऐसा था श्रद्धा का रिएक्शन
सलमान ने बताया कि श्रद्धा बहुत दयालु थीं। उन्होंने एक्टर को से दोनों फिल्म के लिए जगह की बात कही। सलमान ने बताया कि श्रद्धा ने कहा था, नहीं, नहीं सर, यहां दोनों ही फिल्मों के लिए बहुत उम्मीद है।' सलमान ने कहा कि इसके उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं।' उन्होंने ऑडियंस से अपील की किउन्हें ईठा को देखना चाहिए। उन्होंने फिल्म को भी अपना समर्थन दिया। उन्होंने पहले भी उनकी फिल्म का पोस्टर शेयर कर उनका उत्साह बढाया था।
सलमान इस दिन को रिलीज करने वाले थे मातृभूमि
सलमान ने अपनी फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट बार बार बदलने पर भी कहा की। उन्होंने पहले बताया कि पहले वो फिल्म 20 नवंबर को रिलीज करने वाले थे। फिर 27 नवंबर पर भी विचार किया। अब फिल्म 4 नवंबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट की है। सलमान खान ने फिल्म को अपने बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में चित्रागंदा सिंह लीड रोल में हैं। शानदार म्यूजिक है। ये फिल्म गलवान वैली पर चीनी सेना के साथ बिना बंदूकों के हुई झड़प पर बेस्ड है। दोनों देशों की सेनाओं ने बंदूक से नहीं बल्कि हाथों और कटीली लाठियों से लड़ाई लड़ी थी।
सलमान खान की आने वाली फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म सिकंदर के बाद मातृभूमि लेकर आ रहे हैं जिससे ऑडियंस को उम्मीदें हैं। उनकी पिछली फिल्में ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ने में फेल हुई हैं। ऐसे में एक्टर अब अपनी शानदार 2 फिल्में लेकर आ रहे हैं। मातृभूमि जल्द रिलीज होने वाली है। इसके बाद सलमान की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम मोंस्टर बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान अभी तक के सबसे अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल ईद के मौके पर दस्तक देगी। यानी सलमान अपने फैंस के लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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