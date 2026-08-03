उसने बहुत सहा है…सलमान खान ने बयां किया भाई सोहेल खान का दर्द, बोले-सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया
प्राइम वीडियो के शो अलायंस में सलमान खान ने सोहेल खान के उस दर्द के बारे में बात की जिसके बारे में अभी तक उन्होंने नहीं कहा था। साथ ही सीमा सजदेह का भी जिक्र किया। इस दौरान सोहेल चुप नजर आए।
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने प्राइम वीडियो के शो अलायंस में पहुंचे हैं। एपिसोड की शूटिंग के दिन से ही इस खास एपिसोड का इंतजार हो रहा था। मेकर्स ने कुछेक प्रोमो ऑडियंस के साथ शेयर किए हैं जिसमें दोनों भाइयों के बीच का खूबसूरत रिश्ता भी दिखाई दे रहा है। इस मुलाकात के दौरान सलमान खान ने सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह का भी जिक्र किया है। साथ ही ये बताया कि कैसे उनके भाई ने कितना कुछ सहा और कभी कुछ नहीं बोला।
सलमान खान ने लगाया भाई सोहेल को गले
शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान खान की धांसू एंट्री से घरवाले हैरान नजर आते हैं। भाईजान को घर में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सलमान अपने छोटे भाई सोहेल को गले लगाते हैं। दोनों के बीच वजन घटाने को लेकर भी बातचीत होती है। इस दौरान एक्टर कहते हैं, 'क्या तुम अब भी सीमा की बात सुन रहे हो?' एक कट के बाद सलमान, सोहेल के उस दर्द के बारे में बताते हैं जिसके बारे में उन्होंद खुद कभी बात नहीं की।
सलमान ने बताया सोहेल का पक्ष
सलमान कहते हैं 'बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बोलन चाहिए। मेरे भाई ने सारा इल्जाम खुद पर लिया है। लेकिन एक भाई होने के नाते मैं ये बात जानता हूं कि उसने कितनी कोशिश की थी। हमने देखा था। उसने पूरी जर्नी में इमोशनली बहुत कुछ सहा है और सहता रहा है।’ऐसा माना जा रहा है सलमान ने सोहेल और सीमा के तलाक पर ये बात कही थी। हालांकि, इसकी पुष्टि एपिसोड के सामने आने के बाद ही होगी।
सोहेल खान ने खुद पर ली थी तलाक की जिम्मेदारी
शो की शुरुआत में सोहेल खान ने अपने और सीमा से तलाक की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। सोहेल ने कहा था कि उनसे कई गलतियां हुई हैं। उनके दोनों बेटे अब उनके साथ रहते हैं। वहीं सीमा सजदेह भी हाल में इस शो का हिस्सा बनीं थीं, लेकिन वो जल्दी एविक्ट हो गई। शो से बाहर जाने के बाद उन्होंने सोहेल के साथ तलाक पर कहा था कि उनके रिश्ते में लड़ाइयां और टॉक्सिकसिटी आ गई थी। यही बड़ा कारण था कि दोनों अलग हो गए। सोहेल से अलग होने के बाद सीमा अब अपने एक पूर्व प्रेमी के साथ दोबारा से रिश्ते में हैं। उनके दोनों बच्चे सोहेल पाल रहे हैं। बड़ा बेटा निर्वान एकाध डायरेक्टर को असिस्ट कर चुका है। छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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