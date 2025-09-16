'तीन एक्सप्रेशन्स की वजह से टिका हुआ हूं', सलमान खान ने चैट शो में खोले अपने सीक्रेट
Salman Khan: सुपरस्टार सलमान खान जब काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो पर पहुंचे तो ढेर सारी मस्ती हुई। अपकमिंग शो का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा में आ गया है।
अमेजन प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान भी इसके एक एपिसोड में बतौर मेहमान शामिल होंगे। ट्विंकल और काजोल, दोनों ही ढेर सारी मस्ती करने के लिए जानी जाती हैं और 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में भी अनलिमिटेड मस्ती और गॉसिप्स होने वाले हैं। इसी शो में सलमान खान ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपने 3 एक्सप्रेशन्स की वजह से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं।
ट्विंकल ने किया सलमान खान को रोस्ट
शो का प्रोमो वीडियो रिलीज करते हुए मेकर्स ने इंस्टा पोस्ट में लिखा- ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई फिल्टर, वो बस बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। सलमान खान और आमिर खान को इस शो में एक साथ बैठे देखा जा सकता है। आमिर खान प्रोमो के एक सीन में सलमान खान को किस करते भी नजर आते हैं। सलमान खान वाले एपिसोड में उनकी एंट्री काजोल और ट्विंकल हंस देती हैं। सलमान खान के लुक को देखकर ट्विंकल खन्ना ने मजाकिया लहजे में कहा- यह कैसा एक्सप्रेशन है?
'तीन एक्सप्रेशन्स की वजह से टिका हूं'
बिग बॉस से लेकर अपने इंटरव्यूज तक में बहुत हाजिर जवाब होने के लिए मशहूर सलमान खान ने कहा, "मैं बस तीन एक्सप्रेशन्स की वजह से टिका हुआ हूं।" प्रोमो वीडियो की एक झलक में सलमान खान को वो तीन एक्सप्रेशन्स करके दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। बता दें कि सलमान खान अपनी फिल्मों में ज्यादातर एग्रेसिव अंदाज में नजर आते हैं। लंबे वक्त तक रोमांटिक या फैमिली मूवीज कर चुके सलमान खान ने जब 'दबंग' और 'वॉन्टेड' के जरिए एक्शन की दुनिया में कदम रखा तो उनकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। इसके बाद से सलमान ने ज्यादातर एक्शन फिल्में ही की हैं।
चैट शो का हिस्सा बनेंगे कौन से सेलेब्स
शो का प्रोमो वीडियो रिलीज किया जा चुका है जिसमें गोविंदा, वरुण धवन, आमिर खान, सलमान खान, कृति सैनन और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स को गेस्ट सीट पर बैठकर बेधड़क बातें करते देखा जा सकता है। 'कॉफी विद करण' और 'कपिल शर्मा शो' की तरह लगता है कि इस शो में भी कई राज खुलने वाले हैं।
