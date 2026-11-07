सलमान खान से पूछा गया ऐश्वर्या राय-कटरीना कैफ संग केमिस्ट्री को लेकर सवाल, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब
एक पत्रकार ने उनसे ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में सवाल किया। बता दें कि ऐश्वर्या और कैटरीना दोनों ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं।
सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। बीते दिनों शुक्रवार, 7 नवंबर को 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस मौके सलमान शामिल हुए। सलमान के साथ फिल्म की पूरी टीम भी नजर आई। इस दौरान, एक पत्रकार ने उनसे ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में सवाल किया। बता दें कि ऐश्वर्या और कैटरीना दोनों ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। इस सवाल पर एक्टर का मजेदार रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
ऐश्वर्या और कटरीना को लेकर किया गया ये सवाल
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर एक पत्रकार ने बताया कि सलमान की कई लंबी कद-काठी वाली अभिनेत्रियों के साथ रियल और रील लाइफ में शानदार केमिस्ट्री रही है, जिनमें 'सुल्तान' में अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, कैटरीना कैफ और अब चित्रांगदा सिंह शामिल हैं। सवाल में यह भी पूछा गया कि आखिर किन खूबियों की वजह से ऑन-स्क्रीन ये जोड़ियां इतनी सफल रहती हैं।
सलमान ने दिए ये जवाब
सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा, "केमिस्ट्री में पंच है," जिसे सुनकर सब हंस पड़े। जब उनसे चित्रांगदा की सबसे अच्छी खूबी के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने जवाब दिया, “उनमें बिल्कुल भी असुरक्षा (insecurity) नहीं है।”
तीन साल किया एक दूसरे को डेट
बता दें कि ऐश्वर्या और सलमान ने लगभग तीन साल (1999 से 2002 तक) तक एक-दूसरे को डेट किया। संजय लीला भंसाली की 1999 की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था। तब से, उन्होंने कभी एक-दूसरे से बात नहीं की और न ही कभी साथ काम किया।
सलमान का मातृभूमि में किरदार
अब बात करते हैं 'मातृभूमि' की तो इस मूवी में सलमान खान आर्मी ऑफिसर समतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। संतोष बाबू को महावीर चक्र अवॉर्ड मिला था उनकी वीरता और साहस के लिए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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