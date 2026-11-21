सलमान खान ने किया साफ मना, शाहरुख -सुहाना की फिल्म से नहीं लेंगे टक्कर
सलमान खान ने साफ मना किया है कि वो शाहरुख खान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहते हैं। दोनों की फिल्मों की रिलीज में इसलिए इतने समय का अंतर है। एक्टर ने रणबीर कपूर और विकी कौशल की लव एंड वॉर की भी बात की।
सलमान खान ने हाल में बताया कि वो शाहरुख खान और रणबीर कपूर, विकी कौशल की रिलीज होने वाली फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं करना चाहते हैं। एक्टर अपनी फिल्म मातृभूमि के लेकर आ रहे हैं। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसी दिन श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' भी आ रही है। दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। इस बारे में बात करते हुए सलमान ने साफ किया कि वो कभी भी शाहरुख खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर नहीं लेंगे। शाहरुख की फिल्म 'किंग' भी इसी महीने में रिलीज हो रही है।
सलमान खान नहीं करेंगे शाहरुख खान के साथ क्लैश
ABP न्यूज हैदराबाद समिट में सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस क्लैश पर अपनी बात खुलकर रखी। एक्टर ने कहा, 'शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग लेकर 24 दिसंबर को अ रहे हैं। मैं शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान के साथ क्लैश नहीं करने वाला। अब ये दो हॉलीवुड फिल्में जैसे 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' आ रही हैं। मैं इनके साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये फिल्में भी एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही हैं। मुझे इनके साथ क्लैश करने में दिक्कत नहीं है।अगर मैं अपनी फिल्म की रिलीज बदल दूं तो शाहरुख की फिल्म एक हफ्ते बाद आएगी। ये क्लैश मैं नहीं चाहता।'
सलमान की मोंस्टर मार्च में होगी रिलीज
आगे एक्टर ने बात की अगर उनकी फिल्म मातृभूमि साल 2027 में आगे बढ़ती है तो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' आ रही है। एक्टर ने कहा, 'फिर 26 जनवरी है जो एक अच्छी डेट है। संजय लीला भंसाली इसके आसपास अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं लव एंड वॉर जिसमें विकी, रणबीर और आलिया हैं। तो मुझे इनके साथ भी क्लैश नहीं करना। फिर मार्च में अच्छी डेट है,लेकिन एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मोंस्टर और मैं खुद की फिल्म के साथ क्लैश नहीं करूंगा।'
श्रद्धा कपूर से सलमान ने मांगी माफी
सलमान ने साफ किया कि वो शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म नहीं लाएंगे। और न ही संजय लीला भंसाली की फिल्म से लव एंड वॉर से के साथ टक्कर लेंगे। इसलिए अब उनकी फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस दिन श्रद्धा कपूर की ईठा से टक्कर होने वाली है। दोनों की फिल्मों को लेकर तगड़ा क्रेज बना हुआ है। वैसे सलमान ने श्रद्धा के साथ फिल्म क्लैश क्लैश करने पर माफी मांगी है। एक्टर ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि श्रद्धा कपूर की भी फिल्म उसी दिन आ रही है। इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस को फोन कर माफी मांगी। इसके अलावा हाल में उन्होंने ऑडियंस से रिक्वेस्ट की कि को ईठा थिएटर में देखें।
सलमान खान की आने वाली फिल्में करेंगी धमाका
बता दें, सलमान खान के लिए आने वाली दोनों ही फिल्में खास होने वाली हैं। उनकी पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं किया। एक्टर को अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करनी होगी। ऑडियंस एक्टर्स की इन फिल्मों का इंतजार कर रही हैं। दोनों फिल्में सलमान को अलग रूप में दिखाने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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