बैटल ऑफ गलवान टीजर को देख ट्रोल करने वालों को सलमान खान का जवाब- कर्नल हूं...

बैटल ऑफ गलवान टीजर को देख ट्रोल करने वालों को सलमान खान का जवाब- कर्नल हूं...

संक्षेप:

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का जब टीजर रिलीज हुआ था तब सलमान को ट्रोल किया गया था कि उनके एक्सप्रेशन रोमांटिक हैं। अब सलमान ने इस पर अपना जवाब दिया है।

Jan 31, 2026 02:05 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान आने वाली है। इस फिल्म का टीजर सलमान के बर्थडे पर रिलीज हुआ था जिसे मिक्स रिस्पॉन्स मिले थे। जहां कई को टीजर पसंद आया वहीं कुछ को सलमान के वॉर सीन दौरान के एक्सप्रेशन थोड़े रोमांटिक एक्सप्रेशन जैसे लगे। अब सलमान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

क्या बोले सलमान खान

दरअसल, आईएसपीएल के दौरान मोहम्मद कैफ ने सलमान को बैटल ऑफ गलवान के एक सीन को रिएक्ट करने को कहा बैट के साथ। इस दौरान सीन को रीक्रिएट करते हुए सलमान बोलते हैं, ‘अब किसी को ये समझ में आता है कि ये रोमांटिक लुक है, लेकिन कर्नल हूं भैया तो ये कर्नल का लुक है जो समझता है कि अपनी टीम वालों को, अपने जवानों को कैसे हौसला दे। वैसे ही लुक मैं इनको भी दे सकता हूं।’

अब पुराने लुक का मतलब नहीं

सलमान ने आगे कहा, ‘अब वो आह नहीं(एंग्री चिल्लाने वाले एक्सप्रेशन दिखाते हुए), उस लुक का कोई मतलब नहीं है। ऐसी ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों की दुआ से।’

फिल्म बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो इसे अपूर्व लखिया डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और बाकी टीम फिल्म के पैचवर्क को फिनिश कर रही है। इसके अलावा कुछ नए सीन भी एड किए जा रहे हैं।

फिल्म के लिए काफी फिजिकल मेहनत की सलमान ने

फिल्म को लेकर पीटीआई से बात करते हुए सलमान ने कहा था कि ये मूवी फिजिकल डिमांडिंग है। वह बोले थे, हर साल, हर महीने, हर दिन ये और मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ट्रेनिंग में काफी ज्यादा समय देना पड़ता है। पहले मैं 1 या 2 हफ्ते में ट्रेन हो जाता था। अब मैं भागता हूं, किकिंग करता हूं, पंचिंग और बाकी सब। ये फिल्म सब डिमांड करती है।

