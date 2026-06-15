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2012 में रिलीज हुई थी सलमान खान की ‘एक था टाइगर’ और रणबीर कपूर की ‘बर्फी’, किसने की थी ज्यादा कमाई?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान की ‘एक था टाइगर’ और रणबीर कपूर की ‘बर्फी’ साल 2012 में रिलीज हुई थीं। नहीं, दोनों का बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं हुआ था, हालांकि ये दोनों उस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्में रहीं। ऐसे में हमने दोनों का बॉक्स ऑफिस कम्पेयर किया है।

2012 में रिलीज हुई थी सलमान खान की ‘एक था टाइगर’ और रणबीर कपूर की ‘बर्फी’, किसने की थी ज्यादा कमाई?

साल 2012 में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'एक था टाइगर' और सुपरस्टार रणबीर कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'बर्फी' रिलीज हुई थी। यूं तो दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज्यादा कमाई किसने की थी, प्रियंका चोपड़ा की 'बर्फी' ने या कटरीना कैफ की 'एक था टाइगर' ने? आइए बताते हैं।

एक था टाइगर

सलमान खान और कटरीना कैफ ने 'एक था टाइगर' में लीड रोल प्ले किया था। 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस से लगभग 32.95 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया था। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 198.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म ने 320 करोड़ रुपये कलेक्ट किए थे।

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फिल्म के बारे में

1. फिल्म का जॉनर: एक्शन थ्रिलर

2. किसने डायरेक्टर की थी?: कबीर खान

3. फिल्म का बजट: 75 करोड़ रुपये

4. भारतीय बॉक्स ऑफिस: 198.78 करोड़ रुपये

5. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: 320 करोड़ रुपये

6. किस ओटीटी पर देख सकते हैं?: नेटफ्लिक्स

7. आईएमडीबी रेटिंग: 5.7

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बर्फी

रणबीर कपूर, इलियाना डिक्रूज और प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म को आज भी काफी पसंद किया जाता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी और एक्टर्स की एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी। यही कारण है कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने 144 नॉमिनेशंस में से 71 अवॉर्ड्स जीते थे। इसके अलावा, 58वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में इसने 7 और 14वें IIFA अवॉर्ड्स में इसने 14 अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।

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फिल्म के बारे में

1. फिल्म का जॉनर: रोमांटिक ड्रामा फिल्म

2. किसने डायरेक्टर की थी?: इम्तियाज अली

3. फिल्म का बजट: 40 करोड़ रुपये

4. भारतीय बॉक्स ऑफिस: 112 करोड़ रुपये

5. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: 175 करोड़ रुपये

6. किस ओटीटी पर देख सकते हैं?: अमेजन प्राइम वीडियो

7. आईएमडीबी रेटिंग: 8.1

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किसने हासिल की जीत - ‘बर्फी’ या ‘एक था टाइगर’?

आईएमडीबी रेटिंग के मामले में रणबीर कपूर की ‘बर्फी’, ‘एक था टाइगर’ से कहीं आगे है। वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सलमान खान की ‘एक था टाइगर’ ने ‘बर्फी’ को मात दे दी है। टेबल से समझिए।

फिल्मबर्फीएक था टाइगर
आईएमडीबी रेटिंग8.15.7
भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन112 करोड़ रुपये198.78 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन175 करोड़ रुपये320 करोड़ रुपये
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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