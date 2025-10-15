Salman Khan Ramp Walk: सालों बाद रैंप पर दिखे सलमान खान, ब्लैक शेरवानी में दिखा ‘भाईजान’ का स्वैग

संक्षेप: सोशल मीडिया पर सलमान खान के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये वीडियो और तस्वीरें सलमान खान के रैंप वॉक के हैं। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स प्यार लुटा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सलमान खान की कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोज और तस्वीरें एक रैंप वॉक की हैं। सलमान खान ने सालों बाद रैंप वॉक पर वापसी की है। ये तस्वीरें और वीडियो देख फैंस काफी उत्साहित हैं। लोग इन तस्वीरों और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन नजर आ रही हैं। इस रीयूनियन को देख फैंस बहुत खुश हैं।

विक्रम फडणीस का फैशन शो 14 अक्टूबर, सोमवार को सलमान खान ने अपने दोस्त विक्रम फडणीस के लिए रैंप वॉक की। कल रात, डिजाइनर विक्रम फडनीस ने एक ग्रैंड फैशन शो के साथ फैशन में अपने 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस रैंप शो में उन्होंने अपना नया कलेक्शन- अनंता दिखाया।

ब्लैक रंग की शेरवानी में नजर आए सलमान खान सलमान खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान ब्लैक रंग की शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने काले कुर्ते के साथ ब्लैक बंदगला शेरवानी जैकेट पहनी। साथ ही, सलमान ने काले रंग का पठानी सलवार पहना। बंदगला शेरवानी पर फूल की एम्ब्रॉयडरी हुई है।