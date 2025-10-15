Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Ramp Walk Video Reunites With Sushmita Sen Internet Reacts

Wed, 15 Oct 2025 10:03 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Salman Khan Ramp Walk: सालों बाद रैंप पर दिखे सलमान खान, ब्लैक शेरवानी में दिखा ‘भाईजान’ का स्वैग

सोशल मीडिया पर सलमान खान की कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोज और तस्वीरें एक रैंप वॉक की हैं। सलमान खान ने सालों बाद रैंप वॉक पर वापसी की है। ये तस्वीरें और वीडियो देख फैंस काफी उत्साहित हैं। लोग इन तस्वीरों और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन नजर आ रही हैं। इस रीयूनियन को देख फैंस बहुत खुश हैं।

विक्रम फडणीस का फैशन शो

14 अक्टूबर, सोमवार को सलमान खान ने अपने दोस्त विक्रम फडणीस के लिए रैंप वॉक की। कल रात, डिजाइनर विक्रम फडनीस ने एक ग्रैंड फैशन शो के साथ फैशन में अपने 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस रैंप शो में उन्होंने अपना नया कलेक्शन- अनंता दिखाया।

ब्लैक रंग की शेरवानी में नजर आए सलमान खान

सलमान खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान ब्लैक रंग की शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने काले कुर्ते के साथ ब्लैक बंदगला शेरवानी जैकेट पहनी। साथ ही, सलमान ने काले रंग का पठानी सलवार पहना। बंदगला शेरवानी पर फूल की एम्ब्रॉयडरी हुई है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

सुष्मिता सेन भी वीडियो में ब्लैक रंग की साड़ी में नजर आईं। सलमान और सुष्मिता के वीडियो पर फैंस ने हार्ट और किस इमोजी बनाकर रिएक्ट किया है। सलमान के वीडियो पर रिएक्टर करते हुए एक यूजर ने लिखा- अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और भाईजान की वॉक एक तरफ। एक दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत प्यारे लग रहे हैं सलमान सर। एक तीसरे यूजर ने लिखा- हमारे प्रेम भाई, सलमान भाई।

Salman Khan

