Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Posts Photo with Dog Sukh Trolls Starts to Recreate and Make Deer Memes
सलमान खान ने पोस्ट की अपने कुत्ते के साथ फोटो, लोगों ने AI की मदद से बना दिए मजेदार मीम

सलमान खान ने पोस्ट की अपने कुत्ते के साथ फोटो, लोगों ने AI की मदद से बना दिए मजेदार मीम

संक्षेप:

सलमान खान ने रविवार को अपने मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए अपने डॉगी सुख के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। लेकिन ट्रोल्स ने मिनटों में इन तस्वीरों को AI की मदद से एडिट करके फनी मीम्स बनाना शुरू कर दिया।

Jan 11, 2026 09:14 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने जब अपने डॉगी के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने धड़ाधड़ इस फोटो को रीक्रिएट करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें मिनटों में वायरल हो गईं और महज 2 घंटे में इस पर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके थे। इंस्टाग्राम और X पर फॉलोअर्स ने इन तस्वीरों को AI की मदद से रीक्रिएट करके पोस्ट करना शुरू कर दिया और उसके साथ मजेदार कैप्शन लिखने शुरू कर दिए। AI की मदद से फोटो में किसी ने जहां कुत्ते की जगह शेर बिठा दिया तो किसी ने हिरण वाले मीम बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुख इतना भयानक है तो दुख कैसा होगा?

एक यूजर ने सलमान खान के पास बैठे उनके कुत्ते की जगह AI की मदद से शेर बना दिया और लिखा- शेर और टाइगर एक ही फ्रेम में। वहीं दूसरे ने पोस्ट पर लिखा- अगर सुख इतना भयानक है तो दुख कैसा होगा? सलमान खान के एक फॉलोअर ने लिखा- सलमान खान अपने हेटर्स के साथ। एक यूजर ने लिखा- सुख के बाल रोज सोफे, जींस और AC में से निकलते हैं भाई, हमारे पास भी है। एक शख्स ने सलमान खान के सिर पर बंधा कपड़ा देखकर कमेंट किया- सलमान खान रहमान बलोच वाले स्टाइल में।

ट्रोल्स ने बनाए हिरण वाले मजेदार मीम्स

जहां फॉलोअर्स और फैंस सलमान खान के सपोर्ट में पोस्ट करते दिखे वहीं ट्रोल्स ने हिरण वाले मीम्स बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने काले हिरण की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- मेरे से क्या दिक्कत है भाई? वहीं दूसरे ने पोस्ट में कुत्ते की जगह काला हिरण एआई की मदद से रिप्लेस करते हुए कैप्शन में लिखा- बड़े दुख की बात है भाई। कई अन्य यूजर्स ने भी सलमान खान के डॉगी सुख को AI की मदद से काले हिरण के साथ रिप्लेस किया है और उस फोटो को पोस्ट किया है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।