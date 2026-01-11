सलमान खान ने पोस्ट की अपने कुत्ते के साथ फोटो, लोगों ने AI की मदद से बना दिए मजेदार मीम

संक्षेप: सलमान खान ने रविवार को अपने मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए अपने डॉगी सुख के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। लेकिन ट्रोल्स ने मिनटों में इन तस्वीरों को AI की मदद से एडिट करके फनी मीम्स बनाना शुरू कर दिया।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने जब अपने डॉगी के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने धड़ाधड़ इस फोटो को रीक्रिएट करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें मिनटों में वायरल हो गईं और महज 2 घंटे में इस पर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके थे। इंस्टाग्राम और X पर फॉलोअर्स ने इन तस्वीरों को AI की मदद से रीक्रिएट करके पोस्ट करना शुरू कर दिया और उसके साथ मजेदार कैप्शन लिखने शुरू कर दिए। AI की मदद से फोटो में किसी ने जहां कुत्ते की जगह शेर बिठा दिया तो किसी ने हिरण वाले मीम बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सुख इतना भयानक है तो दुख कैसा होगा? एक यूजर ने सलमान खान के पास बैठे उनके कुत्ते की जगह AI की मदद से शेर बना दिया और लिखा- शेर और टाइगर एक ही फ्रेम में। वहीं दूसरे ने पोस्ट पर लिखा- अगर सुख इतना भयानक है तो दुख कैसा होगा? सलमान खान के एक फॉलोअर ने लिखा- सलमान खान अपने हेटर्स के साथ। एक यूजर ने लिखा- सुख के बाल रोज सोफे, जींस और AC में से निकलते हैं भाई, हमारे पास भी है। एक शख्स ने सलमान खान के सिर पर बंधा कपड़ा देखकर कमेंट किया- सलमान खान रहमान बलोच वाले स्टाइल में।