सलमान खान ने जन्मदिन से पहले अपनी फोटो पोस्ट कर लिखा, काश! मैं…

सलमान खान ने जन्मदिन से पहले अपनी फोटो पोस्ट कर लिखा, काश! मैं…

संक्षेप:

Salman Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का 27 दिसंबर के दिन 60वां जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन से 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की है।

Dec 22, 2025 05:40 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान 27 दिसंबर के दिन 60 साल के हो जाएंगे। एक तरफ, फैंस उनके जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने तीन फोटोज पोस्ट की है। तीनों में वह अपनी बॉडी प्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को पोस्ट करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, ‘काश! मैं 60 साल की उम्र इस तरह दिख पाता।’

आने वाला ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर

उन्होंने आगे लिखा, ‘आज से छह दिन…।’ दरअसल, उनकी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर उनके जन्मदिन पर रिलीज होने वाला है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 27 दिसंबर के दिन फिल्म की टीम टीजर रिलीज करेगी। वहीं इससे पहले 25 और 26 दिसंबर के दिन फिल्म के एक या दो पोस्टर जारी करेगी ताकि फैंस की एक्साइटमेंट बनी रहे।'

सलमान खान

रियल स्टोरी पर बन रही है फिल्म

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म को अपूर्वा लखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी की भयावह झड़प की कहानी बताई जाएगी। इस फिल्म में बताया जाएगा कि कैसे बिना किसी हथियार के इस लड़ाई ने घातक रूप ले लिया था।

फिल्म में कौन-कौन है?

इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह है। इसके अलावा जेन शॉ, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज भी मेल लीड में नजर आएंगे। बता दें, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। माना जा रहा है कि टीजर के साथ मेकर्स रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं।

सलमान खान
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Salman Khan

