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सलमान खान की फिल्म SVC 63 के सेट से फोटो हुई वायरल, डायरेक्टर को गले लगाकर दी जन्मदिन की बधाई

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान की फिल्म SVC63 के सेट की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर में दबंग खान अपने डायरेक्टर को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई देते नजर आ रहे हैं।

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सलमान खान ने डायरेक्टर को गले लगाकर दी जन्मदिन की बधाई

सलमान खान साउथ फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म का नाम सामने नहीं आया है लेकिन फिलहाल इसे SVC63 कहा जा रहा है। अब फिल्म के सेट की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में सलमान डायरेक्टर को गले लगाए नजर आ रहे हैं। ये मौका था डायरेक्टर वामशी के जन्मदिन का। सेट पर केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया। इसी दौरान सलमान ने उन्हें ऐसे बधाई देकर शुभकामनाएं दीं।

सलमान ने डायरेक्टर वामशी को लगाया गले

प्रोडक्शन हाउस ने डायरेक्टर वामशी के जन्मदिन की तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में सलमान डायरेक्टर को गले लगार बधाई देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर सेट की है जहां केक कटिंग सेरेमनी की जा रही है। अगर दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो केक पर सलमान खान का चेहरा नजर आ रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि ये शौअद उनकी फिल्म का पोस्टर या पहली झलक है। साथ में एक लड़की का भी चेहरा है। केक पर बनी इन तस्वीरों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।

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यूजर्स रिएक्शन

ये पोस्ट शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लिखा गया है, 'टीम सलमान खान वामशी पेडिपल्ली फिल्म नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर को वामशी गारू को जन्मदिन की बधाई। दुनिया इनके बनाए तूफान के लिए अभी तैयार नहीं है। इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कई यूजर्स ने मेकर्स से फिल्म के टाइटल का एलान करने की बात कही है।

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नयनतारा के साथ जमेगी सलमान की जोड़ी

बता दें, नेशनल अवॉर्ड विनर वामशी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म SVC63 उनके करियर की बड़ी एक्शन फिल्म मानी जा रही है। एक्टर के साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी। ये अब तक की सबसे फ्रेश जोड़ी है। दोनों को फिल्म में एक साथ देखने का इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट की मानें तप फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है। इसे अगले साल ईद के मौके पर रिलीज किया जा सकता है।

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मातृभूमि की रिलीज का इंतजार

दूसरी तरफ सलमान खान की फिल्म मातृभूमि भी बनकर तैयार है। फिल्म इसी साल अप्रैल में दस्तक देने वाली थी। लेकिन कई फिल्मों की टकराव और कुछ सीन को दोबारा शूट किए जाने की वजह से रिलीज आगे बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इस साल सितंबर में रिलीज हो सकती है। हालांकि। मेकर्स ने अभी कोई रिलीज डेट का एलान नहीं किया है। इस फिल्म में सलमान को चित्रांगदा के साथ देखा जाएगा। दोनों पर फिल्माया एक गाना पहले ही रिलीज हो चुका है। अब फिल्म का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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