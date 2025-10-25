Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsalman khan onscreen father actor rajeev verma connected to amitabh bachchan read
सलमान के ऑनस्क्रीन पिता राजीव वर्मा का है अमिताभ बच्चन के साथ है पारिवारिक रिश्ता, जानिए

सलमान के ऑनस्क्रीन पिता राजीव वर्मा का है अमिताभ बच्चन के साथ है पारिवारिक रिश्ता, जानिए

संक्षेप: सलामन खान के ऑनस्क्रीन पिता एक्टर राजीव वर्मा और एक्टर अमिताभ बच्चन के बीच पारिवारिक रिश्ता है। इस रिश्ते के बारे में कम ही लोगों को पता है। जानिए आखिर एक्टर राजीव कैसे बच्चन परिवार से जुड़े हैं।

Sat, 25 Oct 2025 01:38 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सलमान खान ने साल 1989 में आई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से बतौर लीड हीरो अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में सलमान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर राजीव वर्मा को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। आज भी राजीव को सलमान के पिता के रूप में ही पहचाना जाता है। एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया और बच्चन परिवार के साथ बहुत ही खास रिश्ता रखते हैं। राजीव और बच्चन परिवार को कई मौकों पर साथ देखा गया है।

बच्चन परिवार से रिश्ता

बॉलीवुड में राजीव वर्मा का नाम उन एक्टर्स में लिया जाता है, जिन्होंने छोटे लेकिन यादगार किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। आर्किटेक्ट से एक्टर बने राजीव ने थिएटर से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में कई यादगार फिल्मों में शानदार काम किया। राजीव वर्मा ने फिल्म मैनें प्यार किया के अलावा हम दिल दे चुके सनम, कोई मिल गया, हम साथ साथ हैं, कच्चे धागे, हिम्मतवाला, चलते चलते, क्या कहना जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए थे। लेकिन क्या आप जानते राजीव और अमिताभ बच्चन साडू भाई हैं। जया बच्चन की बहन रीता भादुड़ी ने एक्टर राजीव से शादी की थी। उस हिसाब से एक्टर जया बच्चन के जीजा और अमिताभ बच्चन के साडू भाई लगे।

लव स्टोरी

रीता और राजीव वर्मा की मुलाकात थिएटर के काम के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और तीन साल बाद 1976 में दोनों ने शादी कर ली। रीता उस समय अपनी मास्टर डिग्री कर रही थीं और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर रही थीं। लेकिन बाद में रीता ने IAS का सपना छोड़करसेंट्रल स्कूल में इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में दोनों बच्चों और घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपने मध्यप्रदेश में ही रहे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Salman Khan Amitabh Bachchan Jaya Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।