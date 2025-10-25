सलमान के ऑनस्क्रीन पिता राजीव वर्मा का है अमिताभ बच्चन के साथ है पारिवारिक रिश्ता, जानिए

संक्षेप: सलामन खान के ऑनस्क्रीन पिता एक्टर राजीव वर्मा और एक्टर अमिताभ बच्चन के बीच पारिवारिक रिश्ता है। इस रिश्ते के बारे में कम ही लोगों को पता है। जानिए आखिर एक्टर राजीव कैसे बच्चन परिवार से जुड़े हैं।

सलमान खान ने साल 1989 में आई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से बतौर लीड हीरो अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में सलमान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर राजीव वर्मा को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। आज भी राजीव को सलमान के पिता के रूप में ही पहचाना जाता है। एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया और बच्चन परिवार के साथ बहुत ही खास रिश्ता रखते हैं। राजीव और बच्चन परिवार को कई मौकों पर साथ देखा गया है।

बच्चन परिवार से रिश्ता बॉलीवुड में राजीव वर्मा का नाम उन एक्टर्स में लिया जाता है, जिन्होंने छोटे लेकिन यादगार किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। आर्किटेक्ट से एक्टर बने राजीव ने थिएटर से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में कई यादगार फिल्मों में शानदार काम किया। राजीव वर्मा ने फिल्म मैनें प्यार किया के अलावा हम दिल दे चुके सनम, कोई मिल गया, हम साथ साथ हैं, कच्चे धागे, हिम्मतवाला, चलते चलते, क्या कहना जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए थे। लेकिन क्या आप जानते राजीव और अमिताभ बच्चन साडू भाई हैं। जया बच्चन की बहन रीता भादुड़ी ने एक्टर राजीव से शादी की थी। उस हिसाब से एक्टर जया बच्चन के जीजा और अमिताभ बच्चन के साडू भाई लगे।