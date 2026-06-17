सलमान खान ने फैंस से मिलने के लिए पिता सलीम खान से ली इजाजत, वीडियो वायरल, यूजर्स बोले-आदर्श बेटा
सलमान खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर को अपने पिता से परमिशन लेते हुए देखा जा सकता है। 60 साल की उम्र में भी सलमान अपने पेरेंट्स से इजाजत ले रहे हैं ये बात फैंस को पसंद आ रही है।
बॉलीवुड के दबंग खान अपने पेरेंट्स के सबसे करीब हैं। अक्सर शूटिंग से फ्री वक्त में एक्टर अधिकतर समय अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान अपने पिता सलीम खान से परमिशन लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो फिल्म सिकंदर की रिलीज के दौरान का बताया जा रहा है। वीडियो में एक्टर अपने पिता से कहते हैं कि वो अपने फैंस से मिलकर आ रहे हैं। पिता उन्हें इजाजत देते हैं और वो चले जाते हैं।
पिता से लेते जैन परमिशन
रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो साल 2025 में आई फिल्म सिकंदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके का है। इवेंट के बाद सलमान खान अपने पिता के पास गए, उन्होंने कहा ‘जरा मैं फैन से मिलकर आता हूं’। इसके जवाब में सीट पर बैठे सलीम खान कहते हैं ‘हां मिल आओ’। वीडियो में उनके साथ खास दोस्त और कंपनी के CEO नदीम कुरैशी भी नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने सलमान को आज्ञाकारी बेटा बताया है। यूजर्स का कहना है कि सलमान 60 साल के हैं और अब भी अपने पिता से परमिशन ले रहे हैं। कुछ यूजर्स ने एक्टर के इस जेस्चर की तारीफ की है और उन्हें एक आदर्श बेटा बताया है।
यूजर्स रिएक्शन
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा है, भाईजान एक आदर्श बेटे हैं और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। आज की पीढ़ी को उनसे कुछ सीखना चाहिए, एक और यूजर ने लिखा कि सलमान की बात ही अलग है। अन्य यूजर ने लिखा कि सलमान जैसा बेटा बनना चाहिए। वहीं एक यूजर ने सलमान को घर का जिम्मेदार बड़ा बेटा बताया है।
सलमान की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान अपनी फिल्म मातृभूमि से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। साये कहा जा रहा है कि ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर थिएटर में रिलीज हो सकती है। इसके आलावा सलमान खान साउथ फिल्ममेकर्स के साथ एक खास फिल्म पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फिल्म को SVC 63 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में नयनतारा उनकी लीड हीरोइन होंगी। फिल्म अगले साल ईद के मौके पर दस्तक दे सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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