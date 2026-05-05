जब सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा था, आमिर खान मैं तुमसे नफरत करता हूं, अब वायरल हो रहा है पोस्ट
Salman Khan Aamir Khan: साल 2016 में सलमान खान ने एक ट्वीट किया था। अभी वो ट्वीट वायरल हो रहा है। सलमान ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर लिखा था कि आमिर खान मैं तुमसे नफरत करता हूं।
Salman Khan Aamir Khan Bond: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने ये ट्वीट आमिर खान के लिए लिखा था। दरअसल, साल 2016 में दो स्पोर्ट्स ड्रामा - सलमान की सुपरहिट फिल्म ‘सुल्तान’ और आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ रिलीज हुई थीं। ‘दंगल’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वहीं ‘सुल्तान’ ने 600 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई थी।
ट्वीट में सलमान ने क्या लिखा था?
सलमान खान ने लिखा था, ‘मेरे परिवार ने आज दंगल देखी और उन्हें लगता है कि दंगल, सुल्तान से बेहतर फिल्म है। आमिर खान, मैं तुमसे पर्सनली बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्रोफेशनली मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं।’ (ये भी पढ़ें: देवोलीना भट्टाचार्जी ने लिखा, टाटा MB! अब WB में आपकी शक्ल कभी नहीं दिखेगी)
यहां देखिए वायरल ट्वीट
कैसा है आमिर और सलमान का बॉन्ड?
सलमान और आमिर का बॉन्ड हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हाल ही का एक किस्सा बताते हैं। मीडिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी को रिवील करने से पहले आमिर ने ये बात सलमान और शाहरुख खान को बताई थी। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया था और गौरी से मिलवाया भी था। (ये भी पढ़ें: मेट गाला क्या है, शाहरुख खान-प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सेलेब्स वहां क्यों जाते हैं, उन्हें क्या मिलता है?)
‘दंगल’ vs ‘सुल्तान’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘दंगल’ और ‘सुल्तान’ का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश नहीं हुआ था। ‘दंगल’ साल 2016 के दिसंबर में रिलीज हुई थी। वहीं ‘सुल्तान’ ने साल 2016 के जुलाई में थिएटर्स में दस्तक दी थी।
सुल्तान: ‘सुल्तान’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 300.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। विदेशी बॉक्स ऑफिस से 186.59 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया था। वहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 607.84 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए थे।
दंगल: आमिर खान की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 387.38 करोड़ रुपये की कमाई की थी। विदेशी बॉक्स ऑफिस से 1535 करोड़ रुपये का बेहतरीन ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 2,070.30 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी।
सलमान और आमिर की आने वाली फिल्में
1. सलमान खान के पास इस वक्त तीन फिल्में- ‘मातृभूमि’, ‘गबरू’ और ‘टाइगर वर्सेस पठान’ हैं। हालांकि, किसी की भी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है।
2. वहीं आमिर खान इस वक्त भारतपे के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, दादा साहब फाल्के की बायोपिक और ‘3 इडियट्स 2’ पर काम कर रहे हैं। (ये भी पढ़ें: विजय की आखिरी फिल्म, जानें कब रिलीज हो सकती है ‘थलापति 69’ और क्या था पूरा विवाद)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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