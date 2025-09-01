सलमान खान का पुराना वीडियो देख शॉक्ड हैं फैन्स, बोले- ये बंदा कितना मासूम था यार, दुनिया ने…

सलमान खान एक पुराना वीडियो वायरल है। इसमें वह काफी मासूमियत से सवालों का जवाब दे रहे हैं। लोगों को सलमान इस वीडियो में पूकी लग रहे हैं। कुछ ने लिखा है कि भाई पहले मासूम थे।

सलमान खान बिग बॉस में जब कंटेस्टेंट्स की डांट लगाते हैं तो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वैसे भी इंडस्ट्री में उनसे पंगा लेने से हर कोई बचता है। अब सलमान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग उन्हें 'पूकी (प्यारा)' बोल रहे हैं। लोगों ने क्लिप के कमेंट्स सेक्शन में हैरानी जताई है कि वह इतने मासूम थे और अब कितने सख्त हो गए हैं।

मसखरे क्यों हैं सलमान? सलमान खान का यह वीडियो उनके एक फैन पेज पर शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने हैट लगा रखा है और करियर के शुरुआती दिनों का लग रहा है। इसमें एंकर के साथ उनकी मजेदार बातचीत रिकॉर्ड है। एंकर सलमान खान से बोलती हैं, 'ये बताइए आप इतने मसखरे क्यों हैं।' सलमान बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और एकदम से सीरियस फेस बनाकर बोलते हैं, 'कहां मसखरा हूं।' एंकर बोलती हैं, 'पहले तो मुझे आपसे झगड़ा करना चाहिए था कि जिस दिन मैंने आपको फोन किया। मैंने आपसे कहा, सलमानजी आप लड़कियों के दिलों की धड़कनों तो तेज कर रहे हैं तो आप बोले, 'नहीं-नहीं वो आमिर है। आमिर-आमिर।' तो मुझे लगा कि फोन पर मैं शायद गलत इंसान के साथ बात कर रही हूं। तो आप इस तरह से क्यों करते हैं? मैंने अपनी जिंदगी के 2 सेकंड्स गवां दिए।'

जवाबों से जीता दिल ये सुनकर सलमान मासूमियत से कहते हैं, 'आपने गवां दिए?' एंकर बोलीं, हां। फिर वह पूछती हैं, बचपन से आप ऐसे थे। इस पर सलमान बोलते हैं, 'बचपन से ऐसा ही हूं।' एंकर पूछती हैं, क्या शरारतें करके आपको मार भी पड़ती थी? इस पर सलमान सोचकर मासूमियत से जवाब देते हैं, 'नहीं, कभी नहीं।' एंकर बोलती हैं, इन बड़ी-बड़ी आंखों की वजह से? सलमान शरमाकर चेहरा घुमा लेते हैं और पूछते हैं, 'कौन सी आंखें।'