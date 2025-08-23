Salman Khan Not to Appear in No Entry Mein Entry Due to this Reason 'नो एंट्री' के सीक्वल में नहीं होंगे सलमान खान! जानिए किस बात पर फंसा है पेंच, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Not to Appear in No Entry Mein Entry Due to this Reason

'नो एंट्री' के सीक्वल में नहीं होंगे सलमान खान! जानिए किस बात पर फंसा है पेंच

मल्टीस्टारर फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' के सीक्वल का दर्शक काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट के मु्ताबिक इसमें सलमान खान नहीं होंगे। लेकिन क्यों सलमान खान इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते? जानिए।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:51 PM
'नो एंट्री' के सीक्वल में नहीं होंगे सलमान खान! जानिए किस बात पर फंसा है पेंच

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री' बॉक्स ऑफिस पर अपने 20 साल पूरे करने जा रही है। सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान और बिपाशा बसु जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के सीक्वल का दर्शक बीते काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। अब जब फिल्म का सीक्वल 'नो एंट्री में एंट्री' बिलकुल नई कास्ट के साथ आने की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुपरस्टार सलमान खान इसका हिस्सा होंगे? खबर यह है कि पार्ट-2 में हमें सलमान खान नजर नहीं आएंगे।

इसलिए नहीं बचा है कोई विकल्प

एक रिपोर्ट ने फिल्म के जुडे़ एक सूत्र के हवाले से बताया कि सलमान खान सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल वजहों से भी फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सच्चाई बिलकुल आसान है। सलमान खान की दिक्कत बोनी कपूर और अर्जुन कपूर से है। इसीलिए बोनी के पास नई कास्टिंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस बात पर हुआ था मनमुटाव

बता दें कि जब अर्जुन कपूर ने जब मलाइका अरोड़ा को डेट करना शुरू किया तो ऐसी खबरें आई थीं कि सलमान खान और अर्जुन के बीच तनाव बढ़ रहा है। मालूम हो कि मलाइका अरोड़ा की शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। तो इस तरह जहां जनता चाहती थी कि सलमान खान इस फिल्म के सीक्वल में वापसी करें, पर्दे के पीछें चीजें कुछ इस तरह चल रही थीं कि सलमान खान का इस फिल्म में लौट पाना काफी मुश्किल रहा है।

दिलजीत के नाम पर हो रहा विचार

स्टार कास्ट की बात करें तो No Entry Mein Entry में लीड रोल वरुण धवन और अर्जुन कपूर निभाते नजर आएंगे। दिलजीत दोसांझ भी फिल्म का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी उनके किरदार को लेकर विचार किया जा रहा है। क्योंकि सरदारजी-3 की रिलीज के बाद क्या उन्हें कास्ट में जोड़ने पर किसी तरह का नुकसान तो प्रोड्यूसर्स को नहीं झेलना पड़ेगा इस पर चर्चा चल रही है। फिल्म में तमन्ना भाटिया को लाने की भी चर्चा जोरो पर है। लेकिन वाकई सलमान फिल्म में होंगे या नहीं, यह तो अनाउंसमेंट के साथ ही पता चलेगा।

