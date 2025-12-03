सलमान ने कभी क्यों नहीं किया इस एक्ट्रेस के साथ काम? रियलिटी शो में दिया था शॉकिंग जवाब
Salman Khan: आमिर खान और शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी हैं यह एक्ट्रेस। लेकिन सलमान खान ने कभी क्यों नहीं किया इनके साथ काम? रियलिटी शो में दिया था यह शॉकिंग जवाब।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने आज तक किसी भी फिल्म में जूही चावला के अपोजिट काम नहीं किया है। हालांकि कुछ फिल्मों में दोनों एक साथ कास्ट का हिस्सा जरूर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट कभी नजर नहीं आए। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? सलमान खान ने खुद अपने एक रियलिटी शो में इस सवाल का जवाब दिया था। वो भी तब, जब जूही चावला ने खुद उनसे कभी साथ काम नहीं करने की वजह पूछी। सलमान ने ऐसा एक घटना में जूही के साथ एक बात को लेकर हुई नाराजगी के चलते किया था।
सलमान ने क्यों नहीं किया जूही के साथ काम?
सलमान खान जब रियलिटी टीवी शो 'दस का दम' होस्ट कर रहे थे, तब जूही चावला उनके शो पर बतौर मेहमान आई थीं। उस वक्त जूही चावला ने सलमान खान से यह सवाल किया था। जूही चावला ने सलमान खान से पूछा, "जब भी मेरी हिस्ट्री को लेकर मेरा को इंटरव्यू होता है तब वो पूछते हैं कि आपने शाहरुख जी के साथ काम किया, आमिर जी के साथ काम किया, लेकिन सलमान जी के साथ क्यों नहीं किया? तो मैं कहती हूं कि यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप कभी सलमान भाई को पूछो ना।" सलमान खान ने जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी।
जब सलमान ने सुझाया था जूही चावला का नाम
सलमान खान ने जूही चावला से कहा, "एक मौका लगा था हमको साथ काम करने का। तो एक हमने फोटो सेशन किया था इनकी फिल्म आने से पहले और मेरी फिल्म आने से पहले। तो मेरे पास 'मैंने प्यार किया' आ गई और इनकी फिल्म हिट हो गई। तो मुझसे प्रोड्यूसर ने पूछा कि हीरोइन कौन होगी? तो मैंने कहा जूही चावला को ले लो। प्रोड्यूसर ने कहा कि हां, उन्हें ले लेते हैं। वो लोग चले गए अजय पॉल और बब्बी कैंट जूही चावला से बात करने के लिए। लौटे तो मैंने पूछा क्या हुआ, हो गया?"
जूही ने की थी सलमान को हटवाने की कोशिश
तो प्रोड्यूसर्स ने सलमान खान को जो जवाब दिया, उसे सुनकर सलमान खान शॉक्ड थे। सलमान खान ने बताया, "प्रोड्यूसर्स ने मुझे जवाब दिया कि उसने आमिर खान को रिकमंड किया है।" यानि जिस फिल्म में सलमान खान ने जूही चावला को रोल दिलवाने की कोशिश की थी, उसी फिल्म से जूही ने सलमान को हटाकर आमिर खान को लेने की बात कही थी। यही बात सलमान को रास नहीं आई। जब उन्होंने जूही को सबके सामने यह किस्सा सुनाया तो जूही चावला बोलीं- ये बात आपने याद रखी।
