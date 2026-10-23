'सलमान खान को मदद की बहुत जरूरत', बोलीं 'हम दिल दे चुके सनम' फेम एक्ट्रेस स्मिता जयकर
सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम में नजर आईं एक्ट्रेस स्मिता जयकर ने कहा कि एक्टर को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्यों कही ये बात।
सलमान खान के साथ फिल्म हम दिल दे चुके में नजर आईं एक्ट्रेस स्मिता जयकर एक्टर होने के साथ-साथ एक आध्यात्मिक हीलर और मार्गदर्शक भी हैं। स्मिता जयकर लोगों के ऑरा (आभामंडल) को पढ़ती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में सलमान खान के ऑरा को लेकर सवाल हुआ। सलमान खान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सलमान खान को मदद की बहुत जरूरत है।
सलमान की वीडियो पर स्मिता से हुआ सवाल
सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में स्मिता जयकर से सवाल हुआ कि एक ऑरा रीडर और हीलर के तौर पर वो साल 2026 के सलमान खान में किस तरह की एनर्जी देखती हैं? स्मिता से पूछा गया कि जब वो सलमान खान के कोई भी वीडियो देखती हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है?
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एक्ट्रेस बोलीं- सलमान खान को मदद की जरूरत
इस सवाल का जवाब देते हुए स्मिता ने कहा कि एक्टर को मदद की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा, "वो महसूस कर सकती हैं। उनके साथ मुझे लगता है कि उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि काजल अग्रवाल भी हैं हमारे साथ, तो काजल अग्रवाल, सलमान खान के साथ कुछ कर रही थीं एक्टिंग। तो उन्होंने सलमान को एक फोटो दिया था, डिवाइन लाइट का। लेकिन फिर आगे मालूम नहीं मुझे कि क्या हुआ।"
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स्मिता को क्यों लगता है सलमान को है मदद की जरूरत?
स्मिता ने कहा कि इसलिए वो कहती हैं कि ये आपको अंदर से महसूस होता है। सिद्धार्थ ने फिर स्मिता से पूछा कि उन्हें क्यों लगा सलमान खान को मदद की जरूरत है? एक्ट्रेस ने जवाब दिया- ऐसे ही, वो जिन भी चीजों से गुजर रहे हैं। वो चेहरे पर चलता है, चेहरे की जो चमक है, वो नहीं दिखती। वो अचानक से बहुत मुरझाए हुए दिखने लगे हैं।
सेट पर देरी से आते थे सलमान खान और ऐश्वर्या राय
इस बातचीत के दौरान स्मिता ने हम दिल दे चुके सनम से जुड़े किस्से भी सुनाए। उस वक्त सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच रोमांस की काफी चर्चा थी। स्मिता जयकर ने बताया कि सलमान खान और ऐश्वर्या सेट पर काफी लेट आते थे। स्मिता से जब पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात पर गुस्सा आता था कि रोमांस के चलते सलमान और ऐश्वर्या सेट पर देरी से आते थे? उन्होंने कहा कि वो इस बारे में क्या ही गुस्सा कर सकती थीं। उन्होंने कहा कि बस ये होता था कि जो गाना चार-पांच दिन में शूट हो सकता था, उसे शूट होने में 10 दिन लगते थे।
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जब सलमान खान पर भड़क गए थे संजय लीला भंसाली
स्मिता ने बताया कि एक बार संजय लीला भंसाली सलमान खान पर भड़क भी गए थे। उन्होंने कहा कि आंखों की गुस्ताखियां गाने के शूट के वक्त सलमान खान को ऐश्वर्या के इर्द-गिर्द घूमना था, उन्हें ऐश्वर्या को छूना नहीं था। लेकिन शूट के दौरान सलमान खान ऐश्वर्या राय की बांह पर हाथ लगा देते हैं। इस बार संजय लीला भंसाली उन पर भड़क गए थे। उन्होंने सलमान खान से चिल्लाते हुए पूछा था कि उन्होंने ऐश्वर्या को हाथ क्यों लगाया?
हम दिल दे चुके सनम में स्मिता जयकर ने ऐश्वर्या राय के किरदार नंदिनी की मां का किरदार निभाया था। ये फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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