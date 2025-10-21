Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan mourns veteran actor Govardhan Asrani death calls him a true legend of laughter
सलमान खान ने दिवंगत एक्टर असरानी को किया याद, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

Tue, 21 Oct 2025 09:12 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडी के बादशाह गोवर्धन असरानी को श्रद्धांजलि दी है। एक्टर ने मंगलवार के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दिवंगत एक्टर गोवर्धन असरानी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए दुख जाहिर किया है और उन्हें ‘हंसी का सच्चा महानायक’ कहा है।

सलमान खान का पोस्ट

सलमान खान ने लिखा, “असरानी जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। हंसी के एक सच्चे महानायक थे वे।” वहीं, मनोज बाजपेयी ने भी अपनी भावनाएं साझा की हैं। उन्होंने लिखा, “असरानी सर के निधन से बहुत दुखी हूं। ‘दस तोला’ में उनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।” इनके अलावा अक्षय कुमार, आमिर खान और अन्य सितारों ने भी असरानी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

तीन बजे हुआ था निधन

गोवर्धन असरानी बीमार थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह अपनी मौत का तमाशा नहीं चाहते हैं। यही वजह थी कि उनके परिवारवालों ने सांताक्रूज श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनके निधन की खबर दी थी। असरानी के प्रबंधक बाबूभाई थिबा ने एएनआई को बताया कि असरानी का निधन सोमवार दोपहर 3 बजे जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में हुआ था।

