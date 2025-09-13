salman khan meeting with Lieutenant Governor of Ladakh, Kavinder Gupta at his raj niwas लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात की वजह से सलमान ने नहीं शूट किया बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार?, Bollywood Hindi News - Hindustan
लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात की वजह से सलमान ने नहीं शूट किया बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार?

सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल और गलवान की शूटिंग से ब्रेक लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता उनके राज निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 09:12 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों लद्दाख में अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। फिल्म की शूटिंग की वजह से एक्टर बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार शूट करने मुंबई वापस नहीं लौटे। इस बीच उनकी नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्टर ने अपनी बिजी शूटिंग से ब्रेक लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से राज निवास, लेह में मुलाकात की। सलमान इस दौरान ब्लू शर्ट और डेनिम जींस में नजर आए। बातचीत के दौरान दोनों मुस्कुराते हुए दिखे। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे से मिलने के दौरान खुश नजर आए।

लद्दाख के उपराज्यपाल से सलमान खान की मुलाकात

मुलाकात के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल ने सलमान खान को एक खास थांगका कैनवस पेंटिंग भी गिफ्ट की। इस पेंटिंग में भगवान बुद्ध के जीवन को पारंपरिक बौद्ध कला शैली में देखी जा सकती है। सलमान और एलजी ने पेंटिंग के साथ पोज़ दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं। लद्दाख उपराज्यपाल कार्यालय ने भी इस मुलाकात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। पोस्ट में लिखा, 'बॉलीवुड आइकन सलमान खान लेह के राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की।'

फिल्म की शूटिंग में बिजी

सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग से ब्रेक लेकर उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सलमान इंडियन आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सलमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह आर्मी यूनिफॉर्म और मूंछों में नज़र आए। उनका यह लुक फैंस के बीच काफी वायरल हुआ था।

गलवान घाटी की कहानी

फिल्म बैटल ऑफ गलवान का विषय 16 जून 2020 को भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। घटना के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद सेना ने इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिल्म अगले साल थिएटर में दस्तक देगी।

