एक मुंडा मेरी उम्र दा… जानिए किसने लिखा था सलमान-ममता कुलकर्णी का ये गाना, इस जगह हुई शूटिंग
फिल्म करण अर्जुन का एक गाना है ‘एक मुंडा मेरी उम्र दा’। इस गाने में ममता कुलकर्णी और सलमान खान नजर आए थे। लेकिन क्या जानते हैं इस गाने को किस गीतकार ने लिखा था? इस मशहूर सिंगर ने दी थी अपनी आवाज। जानिए यहां-
साल 1995 में सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म आई थी करण अर्जुन। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। ममता कुलकर्णी, काजोल, राखी, जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा थे। कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। कहानी हिट हुई। लेकिन फिल्म के गानों ने एक अलग ही माहौल बनाया। इसी फिल्म एक गाना 'एक मुंडा मेरी उम्र दा' जबरदस्त हिट हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि इस गाने को लिखा किसने था?
एक मुंडा मेरी उम्र दा
करण अर्जुन जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले राकेश रोशन हमेशा से अपनी फिल्मों का म्यूजिक कहानी से जुड़ा हुआ रखते हैं। इस काम में उनके छोटे भाई राजेश रोशन उनकी मदद करते आए। फिल्म करण अर्जुन का म्यूजिक भी राजेश रोशन ने कंपोज़ किया था। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे जिन्हें अलग-अलग सिंगर से गवाया गया। लेकिन 'एक मुंडा' एक अलग ही फील देने वाला गाना बना। उसकी एक वजह एक्टर्स पर अलग तरह से फिल्माया जाना और इसकी लोकेशन थी। इस गाने को तपती धूप में राजस्थान के जयपुर के पास विराट नगर के श्री गणेश मंदिर के पास फिल्माया गया था। पूरा गाना कंकरीली पहाड़ियों के बीच शूट हुआ। इस गाने में टी-शर्ट और जीन्स में सलमान खान नजर आए और उन्हें मनाती हुई ममता कुलकर्णी। एक्ट्रेस के खुले बाल, माथे पर बिंदी, हाथों में रंगीन चूड़ियां, और राजस्थानी स्टाइल का घाघरा चोली में नजर आई थीं। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। वहीं इस गाने को लिखा था इंदीवर ने।
वो इंदीवर थे…
इंदीवर 1950 के दशक से हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखते आ रहे थे। उन्होंने राकेश रोशन की अधिकतर फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। वो इंदीवर ही थे जिन्होंने लिखा था 'फूल तुम्हें भेजा है खत में', 'चंदन सा बदन', 'तुम मिले दिल खिले', 'होंठों से छू लो तुम' जैसे गाने लिखे। फिल्म करण अर्जुन के लिए इंदीवर फिर राकेश रोशन के साथ आए और उन्होंने इस फिल्म के सभी गाने 'एक मुंडा', 'जाती हूं मैं', 'ये बंधन तो प्यार का बंधन है', 'भांगड़ा पा ले', 'हे मां काली'जैसे गाने लिखे। ये सभी गाने अपने स्तर पर खूब पसंद किए गए थे।
करण अर्जुन का बॉक्स ऑफिस
फिल्म करण अर्जुन के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन दुनियाभर में इस फिल्म की कमाई 43 करोड़ से ज्यादा रही। आज भी ये उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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