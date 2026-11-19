Maatrubhumi: मदिरापान गाने में दिखा सलमान खान का 'पुराना स्वैग', लोग बोले- भाईजान काफी वक्त बाद...
Maatrubhumi New Song: सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का ये नया गाना रिलीज हुआ है। इस गाने के रिलीज होते ही सलमान खान के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कमेंट सेक्शन में सलमान खान के 'पुराने स्वैग' की चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की फिल्म का गाना मदिरापान रिलीज हो गया है। इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया यूजर्स को सलमान खान का पुराना स्वैग याद आ गया है। इस गाने के विजुअल्स की बात करें तो इसमें आर्मी के जवानों को जश्न मनाते दिखाया गया है।
सलमान खान की फिल्म का मदिरापान गाना रिलीज
मदिरापान गाने की शुरुआत सलमान खान के डायलॉग से होती है- 'जश्न हो जाए'। इसके बाद गाने में बीट्स आती हैं और एनर्जी से भरा ये गाना शुरू होता है। इस गाने में दिखाया गया है कि फौजी देश की सेवा में अपने घर से दूर हैं। उन्हें जश्न का एक मौका मिलता है और वो खूब अच्छे से नाचते-गाते और पीते हैं। गाने में इन फौजियों की पत्नियों को भी दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उन फौजियों की कल्पना होती है क्योंकि वो नशे में हैं।
मदिरापान गाने के बारे में
गाने के बारे में बात करें तो इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। वहीं, गाने को जावेद अली, मोहम्मद दानिश और सौमी शैलेश ने गाया है। मुदस्सर खान ने गाने को कोरियोग्राफ किया है।
सलमान खान का पुराना स्वैग देख खुश हुए फैंस
गाने पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया की बात करें तो एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मुझे लगा कि चांद देख लेना इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना है, लेकिन मैं गलत था। मातृभूमि का बेस्ट गाना मदिरापान ही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान की यही एनर्जी मिस कर रहा था। अच्छा लगा भाई को पुराने स्वैग में देखकर। एक ने कहा- ये बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर गाना होने वाला है।
हिमेश रेशमिया ने बना दिया ‘बवाल’ गाना
सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर भी ये गाना शेयर किया है। इस गाने के नीचे सलमान खान के इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा- भाई का वही पुराना वाला स्वैग। एक ने कहा- बवाल बना दिया है हिमेश रेशमिया ने। एक ने कहा- भाई लव यू। बैंगर गाना है। पुरानी वाइब्स, फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
कब रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म?
मातृभूमि की बात करें तो सलमान खान की ये फिल्म लंबे वक्त से रिलीज का इंतजार कर रही थी। अब आखिरकार ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का प्लॉट भारतीय सेना के जवानों के जीवन के इर्द-गिर्द घूमेगा। फिल्म दिखाएगी कि कैसे देश की सेवा के लिए भारतीय जवानों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान के साथ इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी और हीरा सोहल जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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