सलमान-माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन की चमेली अब दिखती है ऐसी, पहचान नहीं पाओगे

संक्षेप:

1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ नौकरानी चमेली का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे अब इतनी बदल गई हैं। प्रिया अब भी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें पहचान पाना मुश्किल है।

Dec 20, 2025 11:00 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे बड़ी फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने ना सिर्फ कमाई का रिकॉर्ड बनाया था बल्कि ऑडियंस को भी खूब एंटरटेन किया। सूरज बडजात्या के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की पारिवारिक कहानी ने दिल को छू लिया था। गाने यादगार बन गए। एक्टर्स की परफॉर्मेंस और किरदार अमर हो गए। इस फिल्म के हर किरदार की अपनी अलग भूमिका थी और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इसी फिल्म में दो ऐसे भी किरदार थे जो थे तो घर के नौकर लेकिन उन्हें फिल्म में परिवार के सदस्य के तौर पर पेश किया गया था। फिल्म में लल्लू और चमेली का किरदार निभाने वाले एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे तो आपको याद ही होंगे।

चमेली अब दिखती हैं ऐसी

हम आपके हैं कौन में लल्लू का किरदार मराठी सिनेमा के मशहूर एक्टर लक्ष्मीकांत ने निभाया था। इनके साथ प्रिया चमेली के किरदार में नजर आई थीं। इसी फिल्म के बाद दोनों ने साल 1998 में शादी कर ली थी। शादी से दोनों के दो बच्चे हुए। लेकिन साल 2004 में एक्टर लक्ष्मीकांत का निधन हो गया। वहीं अगर चमेली यानी प्रिया की बात करें तो एक्ट्रेस ने मराठी फिल्मों में काम करने के बाद साल 1992 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। एक्ट्रेस ने करिश्मा कपूर की फिल्म अनारी समेत कई फिल्मों में काम किया।

अब भी कर रही हैं एक्टिंग

साइड किरदार में प्रिया इतनी मशहूर नहीं हुई। लेकिन फिल्म हम आपके हैं कौन में उनका चमेली का किरदार खूब पसंद किया गया। एक्टर पति लक्ष्मीकांत के निधन के बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की और अब भी मराठी फिल्मों और टीवी शोज में एक्टिव हैं। प्रिया सोशल मीडिया पर भो एक्टिव हैं और अक्सर अपने जीवन से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं। सालों बाद अब इतनी बड़ो गई हैं प्रिया बेर्डे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
