फिल्म ‘सिर्फ तुम’ में काम करने के लिए सलमान खान ने बोनी कपूर के आगे रखी थी ये ‘शर्त’, हैरान हो गए प्रोड्यूसर
सलमान खान और बोनी कपूर के बीच गहरी दोस्ती थी। इसी दोस्ती की वजह से सलमान ने उनकी फिल्म सिर्फ तुम में एक छोटा सा रोल निभाया था। लेकिन एक्टर ने जो शर्म रखी थी उसने प्रोड्यूसर को हैरान कर दिया था।
एक वक्त था जब सलमान खान का फिल्म प्रोड्यूसर और अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर से खास रिश्ता था। एक्टर-प्रोड्यूसर के बीच एक खास दोस्ती और एक दूसरे के लिए सम्मान था। यही वजह थी कि सलमान ने बोनी कपूर की फिल्म वांटेड में भी काम किया। दोनों के बीच की दोस्ती 90 के दशक में शुरू हुई। उस समय सलमान खान, बोनी कपूर की एक बात से प्रभावित हो गए थे। यही वजह थी कि सलमान ने बोनी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘सिर्फ तुम’ में एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन इस कैमियो रोल को करने से पहले सलमान ने एक शर्त रखी थी।
सलमान ने बोनी को पिलाई खूब शराब
ये किस्सा खुद बोनी कपूर ने सुनाया था। उन्होंने बताया था कि हैदराबाद में उनके प्रोडक्शन में बन रही फिल्म जुदाई की शूटिंग चल रही थी। इसी समय सलमान खान भी हैदराबाद में मौजूद थे। उनकी फिल्म जुड़वा की शूटिंग भी उसी शहर में हो रही थी। इत्तफाक से सलमान भी उसी होटल में ठहरे हुए थे जिस होटल में अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर थे। एक रात सलमान ने अनिल और उनके बड़े भाई बोनी के साथ खूब पार्टी की। शराब और नाच गाना हुआ। बोनी ने बताया कि वो शराब पीते नहीं थे, लेकिन कभी एकाध पैग से ज्यादा उन्होंने नहीं पी। लेकिन उस दिन सलमान खान के कहने पर उन्होंने सुबह तक शराब पी। सुबह 7 बजे तक सबकी पार्टी चलती रही। फिर सलमान ने अपने रूम में थोड़ा आराम किया और शूटिंग के लिए निकल गए। लेकिन उस रात बोनी को पूरा दिन हैंगओवर रहा।
सलमान ने निभाई दोस्ती
शाम में फिर सलमान खान ने दोनों कपूर ब्रदर्स से मुलाकात की। सलमान को लगा था कि बोनी कपूर ने सिर्फ उनके कहने पर शराब पी है। ऐसे में उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि आगे उन्हें कभी काम होगा तो वो उनके लिए जरूर करेंगे। बस ये बात कहने भर की देरी थी। कुछ सालों बाद बोनी कपूर ने सलमान के आगे अपनी एक फिल्म रख दी। वो फिल्म थी ‘सिर्फ तुम’।इस फिल्म में सलमान खान ने छोटा सा कैमियो रोल निभाया था जिसे ऑडियंस ने पसंद किया। लेकिन ये कैमियो सलमान और बोनी कपूर की दोस्ती की वजह से हो पाया था। ये रोल करने से पहले सलमान ने बोनी के आगे एक शर्त रख दी थी।
बोनी कपूर के सामने रखी ये शर्त
दरअसल, अपनी फिल्म सिर्फ तुम के लिए बोनी कपूर ने सलमान को फोन किया और वो कैमियो रोल के बारे में बात की। सलमान ने कहा कि बोनी भाई मैं आपके लिए ये रोल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस रोल के लिए मैं आपसे पैसे फीस नहीं लूंगा। बोनी कपूर को भी सलमान की ये शर्म माननी पड़ी। फिल्म सिर्फ तुम में सलमान ने कैमियो किया और फिल्म जबरदस्त हिट हो गई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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