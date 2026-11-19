Maatrubhumi: सलमान खान की फिल्म, सैनिकों की कहानी, फिर भी मिला UA 16+ सर्टिफिकेट, क्यों?
Salman Khan Movie Maatrubhumi: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ को आखिरकार सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है। बता दें, फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। हालांकि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिना किसी कट के पास होने के बावजूद फिल्म को UA 16+ रेटिंग क्यों मिली है? आइए जानते हैं फिल्म से जुड़ी पूरी जानकारी।
क्यों मिला UA 16+ सर्टिफिकेट?
फिल्म में युद्ध के दौरान होने वाली हिंसा, सैनिकों की मुश्किलें और सीमा पर होने वाले संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें सैनिकों के बलिदान और युद्ध का उनके परिवारों पर पड़ने वाले असर को भी दिखाया गया है। फिल्म में भारत-चीन सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने इसे UA 16+ रेटिंग दी है। यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चे यह फिल्म माता-पिता की निगरानी में ही देख सकते हैं।
कितनी लंबी है सलमान खान की फिल्म?
सेंसर बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक, सलमान खान की इस फिल्म की लंबाई 2 घंटे, 34 मिनट और 12 सेकंड है। CBFC ने फिल्म की कहानी के बारे में भी जानकारी दी है। फिल्म में कर्नल संदीप की कहानी दिखाई गई है, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। वहीं, उनकी पत्नी परिवार को संभालती हैं और हर मुश्किल में उनका साथ देती हैं। फिल्म में एक तरफ देश की रक्षा के लिए सैनिकों की लड़ाई दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ परिवार को संभालने के लिए उनकी पत्नी का संघर्ष भी दिखाया गया है। कहानी के जरिए यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या युद्ध कभी शांति के साथ खत्म हो सकता है?
'मातृभूमि' को लेकर क्यों हुआ विवाद?
फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह कई वजहों से चर्चा में रही है। पहले इसका नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था। फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित बताई गई थी। हालांकि, मार्च 2026 में इसका नाम बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया।
दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते फिल्म का नाम बदला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के सरकारी मीडिया की आलोचना और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते फिल्म का नाम बदलने की चर्चा हुई थी। इसके बाद यह भी अटकलें लगाई गईं कि सलमान खान को चीन के साथ तनाव से बचने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव करने पड़े। हालांकि, सलमान ने 6 नवंबर को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इन दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, “एक कहानी गलत थी। जब सेंसर बोर्ड और बाकी सभी एजेंसियों ने इसे देखा, तो उन्हें फिल्म में कुछ भी गलत नहीं लगा। यह फिल्म बिना किसी कट के पास हुई है। इसलिए सभी मंत्रालयों और सेंसर बोर्ड का धन्यवाद।”
क्यों हुई 'मातृभूमि' की रिलीज में देरी?
सलमान खान की इस फिल्म को बनने और रिलीज होने में कई मुश्किलें आईं। फिल्म का नाम और स्क्रिप्ट बदलने की खबरों के अलावा शूटिंग में भी कई परेशानियां आईं। इस वजह से फिल्म की रिलीज टालनी पड़ी। सलमान ने बताया था कि फिल्म में काफी VFX का काम है। इसके अलावा चित्रांगदा सिंह को चोट लगने के कारण भी शूटिंग में देरी हुई। सलमान के मुताबिक, मेकर्स फिल्म की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। इसलिए फिल्म को पूरा करने में ज्यादा समय लगा।
‘मातृभूमि’ का बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के साथ होगा क्लैश
सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ पहले 20 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 4 दिसंबर 2026 तय की गई है। वहीं श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईठा’ भी इसी दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यानी बॉक्स ऑफिस पर सलमान और श्रद्धा वापस में टकराएंगी। खास बात ये है कि दोनों फिल्में असल घटना पर आधारित हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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