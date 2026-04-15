सलमान खान की मातृभूमि मुश्किल में, एक्टर और मेकर्स को झेलने पड़ रही ये दिक्कत
सलमान खान अब फिल्म मातृभूमि में नजर आने वाले हैं। हालांकि इसकी रिलीज डेट को लेकर फैंस को अब तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेकर्स को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर रोज कोई ऐसी खबर आती है जिससे फैंस थोड़ा निराश हो जाते हैं। मातृभूमि एक मुश्किल में फंस गई क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिल्म में चाइना का मेन्शन करने से मना कर दिया था। इस वजह से फिल्म की रिलीज में देरी भी हुई और अब भी रिलीज में देरी ही बताई जा रही है।
क्या है फिल्म को लेकर नया अपडेट
मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अब काफी बदलाव के बाद भी मेकर्स ट्राय कर रहे हैं कि इसकी रिलीज को आसानी से पास किया जाए। लेकिन ना तो अभी मिन्स्ट्री ऑफ डिफेंस, ना आर्मी और ना ही सीबीएफसी ने अभी तक फिल्म देखी है।
फिल्म में किए गए बदलाव
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्योंकि राइटर्स ने पूरी फिल्म स्क्रैच से नहीं लिखी है तो मेकअर्स ने अब फिल्म का फोकस परिवार और रिलेशनशिप में कर दिया गया है क्योंकि उन्हें इसमें ह्यूमन ड्रामा दिखाना है। हालांकि, वॉर से रिलेटेड कुछ हिस्सों को रखा गया है। लेकिन अगर आप चाइना और गलवान का रेफ्रेंस हटा दें तो फिर लड़ाई किस चीज की है? यही एक बड़ा सवाल है जिससे वे जूझ रहे हैं।
वैसे बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले तो रियल लाइफ इवेंट पर आधारित थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वेस्ट के बाद सलमान खान और डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने फिर दोबारा स्टोरी पर काम किया। उन्होंने 40 प्रतिशत शॉट को दोबारा री शूट किया था। कहा तो यह भी गया है कि स्टोरी में कुछ रोमांटिक सीन और बैकस्टोरी ऐड किया है।
फैंस को है बेसब्री से इंतजार
खैर देखते हैं कि इतने बदलाव के बाद अब फिल्म को हरी झंडी कब मिलेगी। सलमान के फैंस भी कबसे इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।
फिल्म मातृभूमि की बात करें तो इसमें सलमान ने ना सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि सलमान ने इसे प्रोड्यूस भी किया है। सलमान ने फिल्म में इंडियन आर्मी कर्नल का किरदार निभाया है। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांग्दा सिंह लीड रोल में हैं। फिलहाल मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
वैसे बता दें कि पहले मातृभूमि फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था। अब तक फिल्म के 3 गानें रिलीज हो चुके हैं और सभी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
सलमान के बारे में बता दें कि लास्ट वह फिल्म सिकंदर में नजर आए थे। सिकंदर में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं। हालांकि फिल्म चली नहीं थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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