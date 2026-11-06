4 दिसंबर को होगा महा क्लैश! श्रद्धा कपूर की ईठा से टकराएगी सलमान खान की मातृभूमि
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सलमान की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की ईठा के साथ होगी।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म का ट्रेलर आज मुंबई में मीडिया के लोगों को दिखाया गया। सलमान खान की मातृभूमि लंबे वक्त से रिलीज का इंतजार कर रही थी। अब इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की ईठा से होगी।
फिल्म रिलीज की देरी को लेकर सलमान खान से हुआ सवाल?
siasat.com के मुताबिक, सलमान खान ने रिलीज डेट का ऐलान किया। सलमान से फिल्म की रिलीज डेट को लेकर हुई देरी पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि टीम चाहती थी कि फिल्म के वीएफएक्स शानदार हों।
सलमान खान ने बताया नहीं चाहते हो फिल्म के VFX की आलोचना
सलमान खान ने कहा, "आजकल बहुत सारे वीएफएक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हर एक शॉट को एग्जामिन करते हैं। तो इस फिल्म के साथ, हम किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि वो किसी सीन को जूम करके देखें और उसके VFX की आलोचना करें। हम चाहते हैं कि ये फिल्म देखने में इतनी शानदार हो कि हर कोई दंग रह जाए। इसे बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है।"
4 दिसंबर को होगी सलमान खान और श्रद्धा कपूर की बॉक्स ऑफिस टक्कर
बता दें, सलमान खान की फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस दिन श्रद्धा कपूर की ईठा भी रिलीज हो रही है। अब बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की टक्कर श्रद्धा कपूर से होगी। इन दोनों फिल्मों की कॉमन बात ये है कि दोनों ही फिल्में सच्चे किरदारों पर आधारित हैं।
सलमान खान निभा रहे कौन सा रोल
सलमान खान 'मातृभूमि: वॉर रेस्ट इन पीस' में भारतीय सेना के कर्नल बी. संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं। वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। सलमान खान की ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर आधारित होगी।
बैटल ऑफ गलवान था इस फिल्म का नाम
सलमान खान की इस फिल्म का नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि किया गया। पहले इस फिल्म को अप्रैल में रिलीज करने की योजना थी। हालांकि, कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग के चलते फिल्म की रिलीज टाल दी गई थी। इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी।
श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का ट्रेलर हो चुका है रिलीज
वहीं, श्रद्धा कपूर की ईठा की बात करें तो ये फिल्म महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगावकर के रोल में नजर आएंगी। फिल्म को लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को दिनेश विजन और लक्ष्मण उटेकर ने प्रोड्यूस किया है। ईठा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है। 'स्त्री 2' के बाद एक पीरियड ड्रामा पर आधारित फिल्म में श्रद्धा को देखना उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा और जीशान अयूब जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के संगीत की कमान इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने संभाली है, जबकि गानों की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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