11 रुपये में देख पाएंगे सलमान खान की 'मातृभूमि', लेकिन ऑफर के साथ जुड़ी है ये शर्त

Salman Khan Movie: सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म रिलीज से पहले ही सलमान खान ने दर्शकों के लिए एक तोहफे का भी ऐलान किया है।

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का मुंबई में आज ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इस मौके पर फिल्म की टीम मौजूद रही और मीडिया से बातचीत की। सलमान खान ने इस मौके पर 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक सरप्राइज का भी ऐलान किया है। सलमान ने ऐलान किया कि 75 साल के ऊपर के लोगों को टिकट 11 रुपये में मिलेगा।

किसे मिलेगा 11 रुपये में सलमान खान की फिल्म का टिकट? ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने कहा, "हमने 75 के ऊपर के लोगों का टिकट रखा है 11 रुपये।" तो मतलब बुजुर्ग लोगों को सलमान खान ने 11 रुपये के टिकट वाला सरप्राइज दिया है।

सलमान खान की फिल्म रिलीज में क्यों हुई देरी? इस मौके पर सलमान खान ने फिल्म रिलीज में हुई देरी को लेकर बात की। सलमान खान की ये फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिल्म की रिलीज में देरी हुई और अब ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज में देरी को लेकर बात करते हुए कहा कि पहले फिल्म का शूट 40 से 50 दिन में पूरा होना था, लेकिन फिल्म के शूट में वक्त लग गया। वहीं, सलमान ने ये भी कहा कि मेकर्स फिल्म के वीएफएक्स को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करना चाहते थे। इस वजह से भी फिल्म की रिलीज में देरी हुई।

किस बारे में होगी सलमान खान की मातृभूमि? सलमान खान की फिल्म मातृभूमि में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिल्म के कुछ गाने रिलीज किए जा चुके हैं। इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि सरकार की तरफ से दबाव था और फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा, इस वजह से फिल्म की रिलीज में लगातार देरी होती रही। सलमान ने इन चर्चाओं को बकवास बताया। उन्होंने कहा, "बकवास है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने जवानों के ऊपर पिक्चर बनाई है और दिखाया है कि देश की सेवा करते हुए वो और उनके परिवार के लोग किस चीज से गुजरते हैं। इसमें कोई निगेटिव फोर्स नहीं है। बस हालात हैं निगेटिव।"

फिल्म का नाम बदलने को लेकर क्या बोले सलमान खान? सलमान खान की इस फिल्म का नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था। इसके बाद फिल्म का नाम मातृभूमि किया गया। इवेंट में सलमान खान ने फिल्म के नाम बदलने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "वो जो क्लैप होता है, उसपर ऐसे ही हमने डाल दिया था। हमें पता था कि वो टाइटल (बैटल ऑफ गलवान) हमें नहीं चाहिए, और फिर वो टाइटल (मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस) हमको हमारे गाने से ही मिला। वो हिमेश का गाना है, धन्यवाद हिमेश।