11 रुपये में देख पाएंगे सलमान खान की 'मातृभूमि', लेकिन ऑफर के साथ जुड़ी है ये शर्त

11 रुपये में देख पाएंगे सलमान खान की 'मातृभूमि', लेकिन ऑफर के साथ जुड़ी है ये शर्त
Salman Khan Movie: सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म रिलीज से पहले ही सलमान खान ने दर्शकों के लिए एक तोहफे का भी ऐलान किया है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का मुंबई में आज ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इस मौके पर फिल्म की टीम मौजूद रही और मीडिया से बातचीत की। सलमान खान ने इस मौके पर 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक सरप्राइज का भी ऐलान किया है। सलमान ने ऐलान किया कि 75 साल के ऊपर के लोगों को टिकट 11 रुपये में मिलेगा।
किसे मिलेगा 11 रुपये में सलमान खान की फिल्म का टिकट?
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने कहा, "हमने 75 के ऊपर के लोगों का टिकट रखा है 11 रुपये।" तो मतलब बुजुर्ग लोगों को सलमान खान ने 11 रुपये के टिकट वाला सरप्राइज दिया है।
सलमान खान की फिल्म रिलीज में क्यों हुई देरी?
इस मौके पर सलमान खान ने फिल्म रिलीज में हुई देरी को लेकर बात की। सलमान खान की ये फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिल्म की रिलीज में देरी हुई और अब ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज में देरी को लेकर बात करते हुए कहा कि पहले फिल्म का शूट 40 से 50 दिन में पूरा होना था, लेकिन फिल्म के शूट में वक्त लग गया। वहीं, सलमान ने ये भी कहा कि मेकर्स फिल्म के वीएफएक्स को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करना चाहते थे। इस वजह से भी फिल्म की रिलीज में देरी हुई।
किस बारे में होगी सलमान खान की मातृभूमि?
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिल्म के कुछ गाने रिलीज किए जा चुके हैं। इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि सरकार की तरफ से दबाव था और फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा, इस वजह से फिल्म की रिलीज में लगातार देरी होती रही। सलमान ने इन चर्चाओं को बकवास बताया। उन्होंने कहा, "बकवास है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने जवानों के ऊपर पिक्चर बनाई है और दिखाया है कि देश की सेवा करते हुए वो और उनके परिवार के लोग किस चीज से गुजरते हैं। इसमें कोई निगेटिव फोर्स नहीं है। बस हालात हैं निगेटिव।"
फिल्म का नाम बदलने को लेकर क्या बोले सलमान खान?
सलमान खान की इस फिल्म का नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था। इसके बाद फिल्म का नाम मातृभूमि किया गया। इवेंट में सलमान खान ने फिल्म के नाम बदलने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "वो जो क्लैप होता है, उसपर ऐसे ही हमने डाल दिया था। हमें पता था कि वो टाइटल (बैटल ऑफ गलवान) हमें नहीं चाहिए, और फिर वो टाइटल (मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस) हमको हमारे गाने से ही मिला। वो हिमेश का गाना है, धन्यवाद हिमेश।
कौन हैं सलमान खान की फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया?
सलमान खान की फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। अपूर्व को जंजीर, शूटआउट एट लोखंडवाला, हसीना पारकर और एक अजनबी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1996 में रिलीज हुई Kama Sutra: A Tale of Love में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। अपूर्व ने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की कुछ फिल्मों की निर्माण से जुड़ी टीमों के साथ भी काम किया है। उन्होंने द आइस स्टॉर्म, अ परफेक्ट मर्डर और एडिक्टेड टू लव जैसी फिल्मों पर काम किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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