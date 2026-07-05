नाना पाटेकर के आगे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड हार गए थे सलमान खान, श्रीदेवी को इस हीरोइन ने पछाड़ा

नाना पाटेकर के आगे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड हार गए थे सलमान खान, श्रीदेवी को इस हीरोइन ने पछाड़ा
सलमान खान के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म में शानदार परफॉरमेंस के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन। लेकिन नाना पाटेकर के आगे हार गए अक्षय, आमिर खान और सलमान खान जैसे एक्टर। श्रीदेवी को हराकर इस एक्ट्रेस ने जीता अवॉर्ड।
1994 हिंदी फिल्मों के लिए बहुत खास साल था। इसी साल सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। ये दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टॉप पर थी। लेकिन क्या आप जानते इतिहास रचने वाली इस फिल्म ने 14 फिल्मफेयर अवॉर्ड में सिर्फ 5 अवॉर्ड्स ही अपने नाम किए थे। सलमान खान बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड इस एक्टर के आगे हार गए थे। अक्षय कुमार और आमिर खान, अनिल कपूर भी नॉमिनेटेड थे।
बेस्ट फिल्म
साल 1994 में आई फिल्मों को अवॉर्ड्स 1995 में हुए 40वें फिल्मफेयर फंक्शन में दिए गए थे। बेस्ट फिल्मों की रेस में अनिल कपूर की फिल्म 1942: ए लव स्टोरी, अंदाज अपना अपना, क्रांतिवीर और मोहरा जैसी फिल्में शामिल थीं। इस साल बेस्ट फिल्म बनी थी हम आपके हैं कौन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी 128 करोड़ का कलेक्शन कर धमाका कर दिया था। उस समय इता कलेक्शन कर पाना मुश्किल काम था।
बेस्ट एक्टर
बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अंदाज अपना अपना के लिए आमिर खान, ये दिल्लगी के लिए अक्षय कुमार, 1942: ए लव स्टोरी के लिए अनिल कपूर, हम आपके हैं कौन के लिए सलमान खान नॉमिनेटेड थे। इन दिग्गज एक्टर्स को पछाड़ते हुए नाना पाटेकर ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था।
बेस्ट एक्ट्रेस
बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगोरी में ये दिल्लगी के लिए काजोल, अंजाम के लिए माधुरी दीक्षित, 1942: ए लव स्टोरी के लिए मनीषा कोइराला और लाडला के लिए श्रीदेवी नॉमिनेटेड थीं। उस समय की सबसे बड़ी हीरोइन को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस थीं माधुरी दीक्षित। फिल्म हम आपके हैं कौन में निशा का किरदार निभाने वाली माधुरी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता था।
उस साल ले अवॉर्ड्स
इस साल फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए सूरज बडजात्या ने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता था। जैकी श्रॉफ ने फिल्म 1942:ए लव स्टोरी के लिए बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के लिए अवॉर्ड अपने नाम किया था। क्रांतिवीर के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड डिंपल कपाडिया ने जीता था। फिल्म राजा बाबू के लिए शक्ति कपूर बेस्ट कॉमिक रोल, नेगेटिव रोल के लिए शाहरुख खान, RD बर्मन ने डेथ के बाद फिल्म 1942:ए लव स्टोरी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता। जावेद अख्तर बने थे बेस्ट गीतकार सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशन में से 9 अवॉर्ड फिल्म 1942:ए लव स्टोरी ने अलग कैटेगरी में जीते थे। हम आपके कौन ने 14 नॉमिनेशन में से 5 अवॉर्ड अपने नाम किए थे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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