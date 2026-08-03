'60-70 लोग, एक बाथरूम...कभी छिपकली', सलमान ने याद किए जेल के मुश्किल दिन
Salman Khan in Alliance: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलायंस में सलमान खान मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने जेल में बिताए अपने मुश्किल वक्त को याद किया।
सलीम खान के बेटे सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो अलायंस का हिस्सा हैं। लेटेस्ट एपिसोड में सोहेल खान से मिलने सलमान खान पहुंचे। सलमान खान को घर के अंदर देख बाकी कंटेस्टेंट्स के होश उड़ गए। सलमान खान ने घर के अंदर आते ही कहा- चिंता मत करो, मैं होस्ट नहीं हूं इस शो का। सलमान खान से मिलकर कंटेस्टेंट काफी खुश हुए। शो के नए प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान सोहेल खान को समझाते दिखे। उन्होंने अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए जेल में बिताए अपने मुश्किल वक्त को भी याद किया।
सलमान खान ने याद किया जेल में बिताया वक्त
प्रोमो में देखने को मिला कि सोहेल खान सलमान खान से कहते हैं कि आज वो फ्रीक आउट (घबरा गए) हो गए। इसके बाद सलमान खान का सीन आता है जहां वो अपने जेल में बिताए वक्त को याद करते हैं। सलमान खान कहते हैं- बहुत सालों पहले जब जेल गया था… हमारे सामने सलाखें होती थीं। छोटे से एरिया में...हम 50,60,70 लोग होते थे...एक बाथरूम, इंडिया स्टाइल टॉयलेट सीट, कभी छिपकली हैं और उससे भी ज्यादा...शिट (मल) यहां (हाथ से इशारा करके दिखाते हुए) तक भर जाता था।
बाली और वंशज से भी की सलमान खान ने बात
सलमान खान जब अपनी बात बता रहे होते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स बड़े ध्यान से सलमान खान की बात सुनते हैं। प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान वंशज, बाली और मिनी माथुर से भी बात करते हैं। सलमान खान कहते हैं कि क्यों बुड्ढा बोलेगा? प्रोमो में ये तो नहीं दिखाया कि सलमान खान ने ये बात किससे कही, लेकिन ये बात बाली के लिए हो सकती है। एक लड़ाई के दौरान बाली ने कुशाल टंडन को बुड्ढा कहकर बुलाया था।
कबीर खान का किया जिक्र
इसी प्रोमो वीडियो में सलमान खान कहते हैं कि अब मैं समझ पाया हूं कि कबीर को तुमसे डर क्यों लगता है। ये बात सलमान खान मिनी माथुर से कहते हैं। दरअसल, मिनी माथुर के पति का नाम कबीर खान है। कबीर खान को बजरंगी भाईजान, चंदू चैम्पियन, एक था टाइगर, सुल्तान, फैंटम, काबुल एक्सप्रेस, न्यू यॉर्क जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
सीमा सजदेह का भी छेड़ा जिक्र
सलमान खान प्रोमो में सोहले खान से उनकी एक्स पत्नी सीमा के बारे में भी बात करते नजर आए। सलमान ने कहा उनके अच्छे भाई ने सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उन्होंने देखा है कि सोहेल ने कितना ट्राई किया है। बता दें, सीमा सजदेह भी अलायंस का हिस्सा थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना