सलमान खान को मिला सूरज बडजात्या का साथ, इस कहानी के साथ नवंबर में अनाउंस करेंगे फिल्म

सलमान खान और सूरज बडजात्या की जोड़ी ने कई शानदार फिल्में की हैं। अब ये जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का एलान इस साल नवंबर में होने वाला है।

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और सूरज बडजात्या की जोड़ी ने कई शानदार फिल्में दी हैं। इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी फिल्में शामिल हैं। अब खबर सामने आ रही है कि ये जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने वाले हैं। फिल्म का आधिकारिक एलान इस साल नवंबर में किए जाने की खबर है। दोनों की जोड़ी को आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ में देखा गया था। अब इस जोड़ी को फिर से साथ काम करते देखने का इंतजार हो रहा है।

सलमान बनेंगे प्रेम हाल में इंडिया टुडे के साथ बातचीत में सूरज बडजात्या ने कहा, “हम सलमान भाई के साथ कहानी पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी उम्र के हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। यह एक जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को वही कहानियां दें, जिन्हें हम मानते और सेलिब्रेट करते हैं।”

कहानी के बारे में बात सूरज ने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी एक छोटे कस्बे के लड़के और लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्योर लव स्टोरी होगी। टाइम्स नाउ से बातचीत में उन्होंने माना कि सलमान की उम्र और उनके स्टाइल को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखना चुनौती है। “हम चाहते हैं वही मस्ती, वही मज़ा, लेकिन उम्र के हिसाब से। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।” उन्होंने कहा। सूरज बडजात्या का मानना है कि सलमान के साथ उनका प्लान हमेशा सादगी, बड़ी फैमिली और छोटी-छोटी खुशियों पर आधारित रहा है, और यह फिल्म भी उसी दुनिया में ले जाएगी।