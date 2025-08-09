salman khan is collaborating with his director sooraj barjatya for family drama, movie wil announce in November सलमान खान को मिला सूरज बडजात्या का साथ, इस कहानी के साथ नवंबर में अनाउंस करेंगे फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsalman khan is collaborating with his director sooraj barjatya for family drama, movie wil announce in November

सलमान खान को मिला सूरज बडजात्या का साथ, इस कहानी के साथ नवंबर में अनाउंस करेंगे फिल्म

सलमान खान और सूरज बडजात्या की जोड़ी ने कई शानदार फिल्में की हैं। अब ये जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का एलान इस साल नवंबर में होने वाला है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 05:17 PM
share Share
Follow Us on
सलमान खान को मिला सूरज बडजात्या का साथ, इस कहानी के साथ नवंबर में अनाउंस करेंगे फिल्म

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और सूरज बडजात्या की जोड़ी ने कई शानदार फिल्में दी हैं। इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी फिल्में शामिल हैं। अब खबर सामने आ रही है कि ये जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने वाले हैं। फिल्म का आधिकारिक एलान इस साल नवंबर में किए जाने की खबर है। दोनों की जोड़ी को आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ में देखा गया था। अब इस जोड़ी को फिर से साथ काम करते देखने का इंतजार हो रहा है।

सलमान बनेंगे प्रेम

हाल में इंडिया टुडे के साथ बातचीत में सूरज बडजात्या ने कहा, “हम सलमान भाई के साथ कहानी पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी उम्र के हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। यह एक जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को वही कहानियां दें, जिन्हें हम मानते और सेलिब्रेट करते हैं।”

कहानी के बारे में बात

सूरज ने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी एक छोटे कस्बे के लड़के और लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्योर लव स्टोरी होगी। टाइम्स नाउ से बातचीत में उन्होंने माना कि सलमान की उम्र और उनके स्टाइल को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखना चुनौती है। “हम चाहते हैं वही मस्ती, वही मज़ा, लेकिन उम्र के हिसाब से। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।” उन्होंने कहा। सूरज बडजात्या का मानना है कि सलमान के साथ उनका प्लान हमेशा सादगी, बड़ी फैमिली और छोटी-छोटी खुशियों पर आधारित रहा है, और यह फिल्म भी उसी दुनिया में ले जाएगी।

साथ काम

सलमान और सूरज की जोड़ी ने ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘हम साथ-साथ हैं’ जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। ‘मैंने प्यार किया’ सलमान की पहली फिल्म थी बतौर हीरो और सूरज की बतौर डायरेक्टर। सूरज ने बताया कि पहली मुलाकात में सलमान उन्हें हीरो जैसे नहीं लगे थे, लेकिन कैमरे पर उनकी मौजूदगी ने सब बदल दिया। शूट से पहले सलमान को डांस और वॉयस मॉड्यूलेशन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन एक सीन में जब उन्होंने गिटार पकड़ा और कैमरे की ओर देखा, तो सूरज को पता चल गया कि वही उनके ‘प्रेम’ हैं। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खुद इस फिल्म को करने के मूड में नहीं थे और कई महीनों तक दूसरे एक्टर्स को लॉन्च करने की सलाह देते रहे। लेकिन अंत में यह जोड़ी बनी और बॉलीवुड को एक सुपरहिट दे गई।

Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।