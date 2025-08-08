salman khan hugs bodyguard shera after his father death people appreciate him सलमान खान ने पिता के निधन से टूटे शेरा को दी हिम्मत, लोग बोले- इसी वीडियो का इंतजार था, Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान ने पिता के निधन से टूटे शेरा को दी हिम्मत, लोग बोले- इसी वीडियो का इंतजार था

शेरा के पिता के अंतिम संस्कार के समय जब सलमान खान नहीं दिखे तो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। सलमान देर रात शेरा को हौसला देने पहुंचे और उन्हें गले लगाया। अब लोग इस वीडियो को देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:22 AM
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता 7 अगस्त को इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें हिम्मत देने पहुंचे सलमान का वीडियो वायरल है। वीडियो में दोनों को इमोशनल देखकर लोगों ने दुख जताया है और सलमान की तारीफ की है। बता दें कि शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली की उम्र 88 साल थी। वह कैंसर से पीड़ित थे।

लोगों ने की सलमान की तारीफ

शेरा सलमान खान के साथ कई साल से काम कर रहे हैं। गुरुवार को उनके पिता के निधन के बाद सलमान शेरा के घर पहुंचे। सलमान गाड़ी से उतरे तो शेरा ने उन्हें रिसीव किया। सलमान ने शेरा को गले लगाकर सांत्वना दी। इस पर कई लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, इस वीडियो का किस-किस को इंतजार था। एक ने लिखा है, बॉडीगार्ड नहीं, भाईजान का भाई। एक ने लिखा है, वाह मैं इस आदमी का रिस्पेक्ट करता हूं। एक कमेंट है, शेरा भाई की फैमिली को अल्लाह सब्र दे। एक और ने लिखा है, यही वजह है कि मैं सलमान को प्यार करती हूं, ये मेरे बचपन का क्रश हैं।

पहले लोग कर रहे थे ट्रोलिंग

बता दें कि शेरा जब पिता का अंतिम संस्कार करके लौटे तो उनका वीडियो वायरल था। लोग इसमें सलमान खान के ना दिखने पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। लोग लिख रहे थे कि दुख के समय सलमान शेरा के साथ नहीं। ट्रोलिंग भी कर रहे थे कि शेरा हमेशा साथ खड़ा रहता है और दुख में सलमान साथ नहीं। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे हुआ था। सलमान देर शाम शेरा से मिलने पहुंचे। कुछ लोग सलमान के सपोर्ट में भी लिख रहे हैं कि वह नहीं चाहते होंगे कि श्मशान घाट पर उनके स्टारडम की वजह से कोई दिक्कत हो। इसलिए देर रात शेरा से मिलने पहुंचे।

शेरा पिता को मानते थे अपना हीरो

शेरा सोशल मीडिया पर अपने पिता की तस्वीरें शेयर करते रहते थे। मार्च में उनके बर्थडे पर मैसेज लिखा था और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी और अपना भगवान बताया था। शेरा ने लिखा था कि उनके अंदर जो ताकत है वह पिता की ही देन है।

