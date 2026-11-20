सलमान खान ने उन ट्रोल्स को अपना जवाब दिया है जिन्होंने मातृभूमि फिल्म के ट्रेलर पर नेगेटिव कमेंट्स किए और साथ ही ट्रेलर को ट्रोल किया। सलमान का जवाब खूब वायरल हो रहा है।

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस का ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था। ट्रेलर को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। जहां कुछ ने इसकी तारीफ की थी वहीं कुछ ने इसे बहुत लंबा बताया था और कहा था कि ऐसा लग रहा पूरी फिल्म ही दिखा दी। वहीं कुछ ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे। अब सलमान ने उन सभी लोगों को अपना जवाब दिया है। सलमान ने यह भी कहा कि लोगों को वीएफएक्स, एआई से ज्यादा फिल्म की स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए।

कभी किसी बुक को उसके कवर से मत जज करो सलमान ने उन लोगों को जवाब दिया जो कह रहे थे कि ट्रेलर बहुत लंबा है। वह बोले, ‘ये बहुत लंबा है। पूरी पिक्चर दिखा दी। नहीं भाई...पूरी पिक्चर मैं आपको 4 दिसंबर को दिखाऊंगा। इसके बाद सलमान बोलते हैं, कभी किसी बुक को उसके कवर से मत जज करो। आपने तो कवर से ही बुक को जज कर लिया।’

सलमान ने लोगों को धैर्य रखने को कहा और कहा, ‘जब ये उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा? आपको 5 मिनट के ट्रेलर में इतनी बार देखकर पॉइंट्स निकालने पड़े। अब 2.5 घंटे की फिल्म कितनी बार देखोगे आप?’

फिल्म की स्टोरी पर नहीं वीएफएक्स पर फोकस करते हो सलमान ने उन लोगों को भी अपना जवाब दिया कि जो फिल्म के वीएफएक्स पर फोकस कर रहे हैं ना कि कहानी पर। वह बोले, ‘हमने एक पिक्चर बनाई है, उसका नाम आपको पता है मातृभूमि। ये हमारे देश के जवानों पर है और उनके परिवार पर है। लेकिन उस पर आप गौर नहीं करते हो, लेकिन वीएफएक्स, एआई, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं? क्या ये एआई स्पेशलिस्ट हैं, वीएफएक्स स्पेशयिस्ट हैं?’

मुझे ट्रोल करने से लोग पैसे कमाते तो खुश हूं जब एक मीडिया पर्सन ने सलमान से पूछा कि लोग फिल्म को लेकर ट्रोलिंग के बारे में पूछा तो एक्टर बोले कि उन्हें लोगों की ट्रोलिंग से दिक्कत नहीं है, इससे लोगों को व्यूज मिलते हैं। वह बोले, अगर मेरी फिल्म की बुराई करने से और मेरी बुराई करने से उनके व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ते हैं, वो फेमस होते हैं और वो उन चीजों से पैसे कमाते हैं तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। भगवान उन पर आशीर्वाद बनाए रखें।

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की बात करें तो इसे एम वी श्रेयम्स कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है।