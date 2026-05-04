सलमान खान ने दोस्त के निधन पर लिखा दिल चीरने वाला पोस्ट- कोई RIP नहीं, तू मेरा लिवर खराब करेगा
सलमान खान ने अपने दोस्त के निधन के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट लिखा है जिसमें उनका दर्द साफ महूसस किया जाता है। उन्होंने लंबे समय बाद इंस्टाग्राम पर इतना कुछ लिखकर दिल का गुबार निकाला है।
सलमान खान का एक दर्दभरा पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनके एक दोस्त का निधन हो गया है जिस पर सलमान ने दो पोस्ट डाले हैं। इन्हें पढ़कर पता चल रहा है कि सलमान काफी दर्द में हैं। उन्होंने अपने दोस्त की तारीफ की है कि वह कभी परेशान नहीं होते थे, हंसते रहते थे। मौत से भी चैंपियन की तरह लड़े। एक और पोस्ट में सलमान ने लिखा है कि वह रेस्ट इन पीस नहीं लिखेंगे। आखिर में सलमान लिखते हैं कि काश वह गालियां दे पाते।
अलविदा भाई, मर्द की तरह जिया
रविवार की रात सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें वह अपने दोस्त के साथ दिख रहे थे। सलमान ने लिखा था, 'यह बंदा 42 साल से भाई की तरह रहा है, इतना अच्छा, इतना दयालु, इतना हेल्फुल अगर कोई तकलीफ ना हो तो हमेशा मुस्कुराता रहता, नाचता रहा, कोई दर्द नहीं, खराब से खराब सिचुएशन में भी कोई तनाव नहीं। चाहे पैसे से जुड़ी हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, वह हमेशा बोलता, फर्क नहीं पैंदा सब ठीक होगा। इनका नाम सुशील कुमार है या था 5 मिनट पहले तक। अलविदा, भाई एक मर्द की तरह जिया, मौत से एक दमदार चैंपियन की तरह लड़ा।'
सबको जाना है
सलमान आगे लिखते हैं, 'भाई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाऊंगा, सिर्फ यादें और हंसी। मेरा प्रा चेहरे पर हंसी लेकर मरा। बढ़िया है भाई। कोई पहले कोई बाद में सबको जाना ही है, पता नहीं है कि कब और कैसे जाएंगे तो कुछ करके जाओ। अब अपनी सिगरेट और व्हिस्की के मजे लेना, चीयर्स ब्रो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा मिस करूंगा।'
जिसका जाना है मत रोको
सलमान खान ने एक और पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, 'जिसको जाना है उसे कभी मत रोको। जिसको उसको बुलाना था वो तो जाएगा ही। बुलाने के चार कारण हैं। 1. सबको आखिरकार जाना है। 2. अच्छे आदमी को जल्दी बुला लिया जाता है। 3. आपने मदर अर्थ का रेंट, ईएमआई, जीएसटी नहीं भरा है तो वो भरने का एक चांस है। 4. लास्ट में जो जाता है वो होता है गंदा, करप्ट, बेईमान वगैरह-वगैरह। वो लास्ट में जाते हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। पहले ना गलत आदमी का सिर भीड़ में उठता था तो वो काट दिया जाता था, ये कब हुआ? कर्मा उनके रिश्तेदारों तक आता है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय करो मेरे भाई। तुमने यह प्लैनेट छोड़ दिया। तुम्हारी वाइफ से बात की, उन्हें पता है कि तुमने वहां पर किसी और की वजह से यहां उन्हें छोड़ दिया। हाहा।'
तू लिवर खराब करेगा
सलमान आगे लिखते हैं, 'काश मैं गालियां दे पाता, गुस्सा हो पाता या चिल्ला पाता जो कि मैं आसानी से कर लेता हूं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, एक आंसू भी नहीं। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं RIP, RSVP वगैरह। तुम चले गए भाई और मैं तुम्हें एक बॉडी नहीं कहूंगा क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी थी ही नहीं। मैं तुम्हें सुशील कुमार ही कहूंगा। कोई रेस्ट इन पीस नहीं। उठो, आहहहह... एंजॉय चीयर्स ब्रो। अच्छा भला चल रहा था तू मेरा लिवर और किडनी खराब करेगा।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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