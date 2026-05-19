'मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा?' सलमान की पोस्ट से फैला कनफ्यूजन, सुनिए अब सफाई में क्या कहा
सलमान खान की पिछली पोस्ट के बाद उनके फैंस और यहां तक कि परिवार वाले भी काफी परेशान हो गए थे। अब दबंग खान ने खुद एक ताजा पोस्ट करके लोगों को सफाई दी है, कि उनका वो मतलब नहीं था।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट उनके लिए आफत का सबब बन गई। दरअसल सलमान खान ने अपनी एक तस्वीर 17 मई को पोस्ट की थी। इस फोटो में वह अपने मसल्स फ्लॉन्ट करते नजर आए थे और कैप्शन में उन्होंने अकेले रहने और तन्हा होने में फर्क समझाया था। हुआ यह कि लोगों ने उनकी इस पोस्ट का अलग ही मतलब निकाल लिया। कई लोग कयास लगाने लगे कि शायद सलमान खान को अपने शादी नहीं करने के फैसले पर अब पछतावा हो रहा है और वह अकेला महसूस कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के दबंग खान ने एक दूसरी पोस्ट करके इस मामले पर सफाई दी है।
दबंग खान ने नई पोस्ट में क्या लिखा?
सलमान खान ने अपनी नई X पोस्ट में लिखा, 'अरे यार मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा था। मैं खुद को अकेला कैसे महसूस कर सकता हूं जब मेरा इतना बड़ा और कमाल का परिवार है और दोस्त हैं। मैं अकेला कैसे महसूस कर सकता हूं जब मेरे पास आप लोग और आप लोगों की दुआएं हैं।' सलमान खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर इस सबके बाद भी मैं खुद को अकेला कहूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा। दबंग खान ने बताया कि उनकी पोस्ट की वजह से उनकी मां को उनकी फिक्र होने लगी थी और उन्होंने भी आकर उनसे खैरियत पूछी।
सलमान खान की मां को हो गई फिक्र
सलमान खान ने अपनी नई X पोस्ट में पिछली पोस्ट को करने की वजह बताते हुए लिखा, 'कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए बस थोड़ा खुद के साथ वक्त बिता रहा था। बस..। इस बार कोई फोटो नहीं ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल मारो चार।' सलमान खान की अब इस नई पोस्ट पर न सिर्फ लोग हंस रहे हैं बल्कि उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि कैसे कई बार बिना किसी कॉन्टैक्स्ट के कही गई बात भारी कनफ्यूजन फैला देती है। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- मुझे लगा सलमान भाई को कटरीना की याद आ गई होगी।
सलमान ने पोस्ट में ऐसा क्या लिखा था?
बात सलमान खान की उस पिछली पोस्ट की करें, जिसकी वजह से यह सारा कनफ्यूजन शुरू हुआ, तो उसमें वह अकेले अंधेरे कमरे में शर्टलेस लेटे नजर आ रहे हैं। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- मेरे मुताबिक खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं। अकेला और तन्हा। अकेला रहना आपकी पसंद है, जबकि तन्हा हम तब होते हैं जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता। अब इसके बाद आपको यह पता लगाना होगा कि आपको क्या करना है। सलमान खान की इन्हीं लाइनों की वजह से सारा कनफ्यूजन शुरू हुआ था। जिसे अब उन्होंने नई पोस्ट के साथ क्लीयर कर दिया है।
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