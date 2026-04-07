सलमान खान ने चेक बाउंस केस पर राजपाल यादव को दी सलाह, बोले- देना ही है तो दिमाग में रखो
राजपाल यादव ने एक रीसेंट अवॉर्ड शो में डॉलर-रुपये के फ्लक्चुएशन पर चिंता जताई थी। अब इस मामले पर सलमान खान ने ट्वीट किया है और राजपाल यादव को एक सलाह दी है।
राजपाल यादव बीते दिनों चेक बाउंस और लोन के मामले में काफी चर्चा में रहे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब रीसेंटली एक अवॉर्ड शो में उनके मामले का जिक्र आया। राजपाल की क्लिप काफी वायरल है। इस पर सलमान खान ने ट्वीट किया है। सलमान खान ने राजपाल की तारीफ की है। लिखा है कि उन्हें खूब काम मिलेगा। सलमान ने उन्हें हिंट दी है कि पैसा देना है ये बात दिमाग में रखें और दिल से काम करें।
सलमान की राजपाल को सलाह
सलमान खान ने ट्वीट किया है, 'राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है, बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा, इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलते रहेगा। हकीकत यही है। ये याद रखना कि कभी-कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है।'
क्या था मामला
राजपाल यादव इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन अवॉर्ड शो में थे। इवेंट के बीच तेल क्राइसिस युद्ध का जिक्र छिड़ा। इस पर राजपाल यादव बोले, 'दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इतने युद्ध चल रहे हैं। मैं रुपये-डॉलर का उतार-चढ़ाव कैसे समझाऊं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं शांति-शांति कर रहा हूं।' इस पर एंकर सौरभ द्विवेदी ने कहा, 'डॉलर-रुपया कितना भी गिर रहा हो, आपको देने उतने ही रुपये पड़ेंगे, जितने कि उधार हैं।' जवाब में राजपाल बोलते हैं, 'मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़ें मैं तो मसला सुनाने बैठा हूं।' एंकर ने बोला कि मामला कोर्ट में है तो इस पर बात ना की जाए तो बेहतर होगा। इस वायरल क्लिप पर एंकर की आलोचना भी हुई। लोगों ने कहा कि उनके केस का मजाक उड़ा जा रहा है।
राजपाल यादव का केस
राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म अता पता लापता के लिए एक बिजनसमैन से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज न चुका पाने और चेक बाउंस होने के वजह से उन पर केस हुआ। ब्याज मिलाकर यह पैसा 9 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। फरवरी 2026 में राजपाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इसके साथ उनका एक इमोशनल मैसेज वायरल हुआ। उन्होंने बोला था कि पैसे नहीं हैं और कोई किसी का नहीं होता। इस पर सोनू सूद सहित इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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