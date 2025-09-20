सलमान खान को फिल्म शूटिंग के दौरान आई चोट, छोटे ब्रेक के बाद शुरू करेंगे काम

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग के दौरान चोटें आई हैं। अपने अगले शेड्यूल से पहले एक्टर एक हफ्ते का आराम करेंगे और फिर मुंबई शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल में फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के लद्दाख शेड्यूल की शूटिंग कर मुंबई लौटे हैं। एक्टर ने असली लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग का ये शेड्यूल पूरा किया। अब ताजा खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान चोटिल हो गए हैं और दूसरे शेड्यूल की शूटिंग से पहले एक छोटा ब्रेक लेंगे। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में शुरू होनी थी। इस शेड्यूल में एक्शन सीक्वेंस के साथ कई इमोशनल सीन भी शूट होंगे। लेकिन एक्टर को चोट लगने की वजह से ये शेड्यूल अगले हफ्ते तक टाल दिया गया है।

सलमान को लगी चोट पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘सलमान खान और पूरी टीम ने लद्दाख में 10 डिग्री से भी कम तापमान में बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग की। दरअसल, एक्टर ने शरीर पर लगीं चोटों से जूझते हुए, कम ऑक्सीजन और खराब मौसम की स्थिति में फिल्म की शूटिंग "टीम ने कुछ एक्शन और ड्रामेटिक सीन्स की शूटिंग असली लोकेशन पर की है। सलमान को भी मामूली चोटें आई हैं, और मुंबई शेड्यूल के लिए सेट पर लौटने से पहले वह अगले हफ्ते आराम करेंगे। फिल्म के लगभग 45 दिनों की शूटिंग लद्दाख के असली जगहों पर की गई है और सलमान खान अपने हिस्से के लिए 15 दिनों तक सेट पर रहे। बैटल ऑफ गलवान का दूसरा शेड्यूल अगले हफ्ते मुंबई में शुरू होगा’।