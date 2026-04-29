दिल दीवाना बिन सजना के…इस गाने को लिखने वाले गीतकार को नहीं मिली पहचान, मौत से पहले जीता अवॉर्ड
सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ का गाना ‘दिल दीवाना बिन सजना के माने ना’ एक ऐसे गीतकार ने लिखा था जिसे दशकों तक पहचान नहीं मिली। गरीबी में किया गुजारा दिए ये यादगार गीत।
साल 1989 में फिल्म आई थी 'मैंने प्यार किया'। ये वही फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को सलमान खान जैसे स्टार दिया। इस रोमांटिक फिल्म की कहानी और एक्टर्स की मासूमियत ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। सुमन और प्रेम नाम के किरदार हर घर में मशहूर हो गए। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के सफल होने के पीछे सिर्फ मजबूत कहानी और डायरेक्शन नहीं बल्कि म्यूजिक का भी बड़ा योगदान था। फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए और समय के लवर्स की पसंद बन गए। लेकिन एक गाने ने अलग ही जादू चलाया। वो गाना था 'दिल दीवाना बिन सजना के माने ना'।
सलमान खान की वो फिल्म जिसके एक गाने ने कमाल किया
सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में कुल 11 गाने थे।कुछ गानों को दो वर्जन भी रिलीज किए गाए। लेकिन दिल दीवाना बिन सजना के माने ना' ज्यादा पसंद किया गया। इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। वहीं सलमान खान हिस्सा एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। खास बात ये है कि जिस शख्स ने ये गाना लिखा था उन्हें इस गाने के बाद पहचान मिली।
दिल दीवाना…लिखने वाले इस गीतकार को नहीं मिली पहचान
फिल्म का गाना 'दिल दीवाना बिन सजना के माने ना' असद भोपाली ने लिखा था। असद भोपाली 60 के दशक से हिंदी फिल्मों में गाने लिख रहे थे। उन्होंने कई शानदार गाने लिखे। जैसे, 'वो जब याद आए बहुत याद आए', 'हंसता हुआ नुरानी चेहरा', 'हम तुमसे जुदा होकर' लिखे। लेकिन आनंद बक्शी, अनजान, मजरूह सुल्तानपुरी के आगे उन्हें खास पहचान नहीं मिली। वो बहुत कम पैसों में फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। कई गाने सफल हुए और कुछ नहीं चले। लेकिन असद के कलम से गाने निकलते रहे।
अंत हुआ बुरा
फिर 1989 में आई सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने ये एक गाना लिख दिया ‘दिल दीवाना बिन सजना के माने ना’। इस गाने ने उन्हें वो पहचान दिलाई जो दशकों से नहीं मिली थी। उन्होंने इस गाने के लिए फिल्मफेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड जीता। लेकिन बीमार होने की वजह से वो अवॉर्ड लेने फंक्शन में शामिल ही नहीं हो पाए। इसी दिन के लिए उन्होंने दशकों तक मेहनत की थी। जब वो दिन आया तो उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। इस फिल्म की रिलीज के करीब 6 महीने बाद जून 1990 में उनका निधन हो गया।
पीली साड़ी हुई थी हिट
सलमान खान और भाग्यश्री पर फिल्माए गाने 'दिल दीवाना बिन सजना के माने ना' खूब पसंद किया गया था। गाने में भाग्यश्री के किरदार सुमन को पीली साड़ी में दिखाया गया था। वहीं सलमान अपने ही अंदाज में नजर आए। ये प्यार और मासूमियत भरा गाना आज भी हिट है।
फिल्म के हिट गाने
फिल्म मैंने प्यार किया में जो 11 गाने थे जिसमें 'आजा शाम होने आई', 'कहे तोहसे सजना' 'मेरे रंग में रंगने वाली' 'मैंने प्यार किया' जैसे शानदार गाने थे, इन गानों को देव कोहली ने लिखा था। वहीं 'दिल दीवाना' असल भोपाली का था। इन सभी गानों को लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया था। यहीं कहे तोहसे सजना में शारदा सिन्हा की आवाज यूज हुई थी। इन गानों की अपनी अलग फील है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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